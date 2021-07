Home Smart Home Aqara gibt es nun auch im Apple Store zu kaufen

Wer auf der Suche nach extrem preisgünstigem Zubehör für sein HomeKit ist, dürfte den Namen Aqara schon einmal gehört haben. Die Marke gehört zu Xiaomi und sorgte 2018 seinerzeit damit für Aufsehen. Nun konnte sich das Unternehmen einen neuen Vertriebskanal sichern und der ist überraschend.

Aqara ab sofort auch im Apple Store verfügbar

Wie das chinesische Unternehmen selbst ankündigte, werden von nun an ausgewählte Geräte des HomeKit-Sortiments direkt bei Apple in den Stores und auf der Webseite von Apple vertrieben. Dabei handelt es sich neben dem Hub M2 vor allem um Zubehör: Die Kamera G2H, der Vibrationssensor, der Tür- und Fensterkontakt sowie der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor werden bei Apple direkt verfügbar sein. Allerdings gilt dies nicht weltweit, aktuell können nur Kunden in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien im Apple Store auf die Produkte von Aqara zugreifen.

Nicht exklusiv und (zu) teuer

Die Zusammenarbeit ist aber nicht exklusiv. Die Produkte von Aqara sind auch weiterhin bei Amazon verfügbar und das ist im Zweifelsfall auch die bessere Anlaufstelle. Der Hub M2 wird bei Apple zur UVP von 69,99€ gelistet, bei Amazon ist der Artikel für etwa 55,00€ erhältlich

