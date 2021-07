Home Betriebssystem Safari Technology Preview 128 mit neuem Tab-Design ist verfügbar

Eine aktualisierte Version der Safari Technology Preview ist für interessierte Nutzer verfügbar. Sie bietet einen Einblick in die kommenden Neuerungen in Safari, ohne dass der Nutzer ein Entwickler sein muss. So können sich aktuell etwa schon alle interessierten Nutzer anschauen, wie Apple das Design von Safari in macOS Monterey verändern möchte.

Apple hat eine neue Version von Safari Technology Preview für interessierte Nutzer vorgelegt. Die Safari Technology Preview 129 konzentriert sich bei der Weiterentwicklung auf die Verbesserung der Performance und Behebung von Problemen in den Bereichen Web Inspector, CSS, JavaScript, Live Text, Media, Performance API und Web API.

Vor allem aber erhalten Nutzer der Preview einen Blick auf den neuen Safari 15, der im Herbst zum Standard am Mac werden wird. Apple hat hier einige Änderungen am Design vorgesehen, die nicht ganz unumstritten sind.

Neues Tab-Design bereits in der Safari Technology Preview testen

So kommen etwa die neuen Tab-Gruppen auf den Mac, die prinzipiell sicher ihre Daseinsberechtigung haben. Auf teils wenig Begeisterung stieß aber die Änderung die Adresszeile betreffend, so harsch war die Ablehnung der Entwickler, dass Apple in der dritten Beta wieder die Möglichkeit gebracht hat, zur früheren Darstellung von Tabs und Adresszeile zurückzukehren.

Diesen Stand hat auch Safari Technology Preview 128, zu den übrigen neuen Features zählt etwa Live Text, eine Texterkennung für Bilder in Webseiten, die allerdings nur am M1-Mac verfügbar ist. Diese Safari-Version kann parallel zur stabilen Version von Safari genutzt werden und wird zusätzlich zu dieser installiert. Die Installation ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

