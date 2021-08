Home Apple AppSalat – Updates: Streaks 7 und Sofa 3

Da macht der AppSalat kurz einmal Pause und schon wird man im App Store wieder eine ganze Flut an Updates erschlagen. Heute wollen wir dabei einen genaueren Blick auf Streaks 7 und Sofa 3 werfen. Welche Neuerungen es für diese zwei Apps gibt, lest ihr in der heutigen AppSalat-Ausgabe.

Streaks 7 bekommt Funktionalität zum Teilen von Tasks und mehr

Streaks zeigten wir euch bereits einige Male hier im AppSalat und in einem separaten App-Review. Die App hilft euch dabei, Gewohnheiten zu verfolgen. Bislang konntet ihr dafür insgesamt 12 Aufgaben erstellen und durch Abhaken von diesen den „Streak“ erhöhen. Das Prinzip ist sehr simpel, doch der Effekt von Streaks kann enorm groß sein. Nun ist das große Streaks 7 Update am Start, doch was bringt es mit sich?

Besonders im Fokus steht die Möglichkeit zum Teilen von Gewohnheiten. Dabei könnt ihr eine Gewohnheit über iCloud für eine Person eurer Wahl freigeben. Dieser ist es dann ebenfalls möglich, diese Aufgabe zu erledigen und dadurch auch den „Streak“ zu erhöhen. Der Empfänger eines geteilten Tasks darf zusätzlich ein Emoji zur leichteren Identifikation vergeben und sieht die Fortschritte ebenfalls in Echtzeit.

Vorher wurde schon erwähnt, dass sich bis jetzt immer nur 12 Tasks in Streaks anlegen ließen. Dieses Limit wurde jetzt aufgehoben. Nun sind insgesamt vier Seiten vorhanden, sodass man bis zu 24 Gewohnheiten erstellen kann. Außerdem kann man nun für jeden Eintrag eine eigene Farbe vergeben.

Die Apple-Watch-App für Streaks bekam auch noch einige Dinge spendiert, insbesondere Verbesserungen in Bezug auf das Erscheinungsbild der App. Nun ist auch das goldene Theme direkt in der App verfügbar. Zuvor gab es dieses nur für eine Complication für das Ziffernblatt. Und wo wir schon vom Ziffernblatt reden: Hier kann ab sofort definiert werden, ob der Fortschritt angezeigt werden soll.

Streaks findet ihr im App Store für das iPhone, das iPad und die Apple Watch. Der Preis der App liegt bei 5,49 Euro.

Sofa 3 mit neuem Abo-Modell und mehr

Der App Store hat viele Apps zu bieten, die euch dabei unterstützen, den Überblick über euren Medienkonsum zu behalten. In der Regel gibt es aber nur separate Apps für Bücher, Filme, Serien und mehr. Eine App vereint diese einzelnen Teilbereiche, und das ist Sofa. Nun ist Sofa 3 da – schauen wir uns an, was neu ist.

Sofa finanzierte sich bisher ausschließlich durch den Verkauf von Themes, die das Erscheinungsbild anpassen. Das änderte sich nun, der Entwickler führte mit dem neuesten Release ein Abo-Modell ein. Dieses ist ab 3,99 Euro pro Monat zu haben und aktiviert einige zusätzliche Features. Die grundlegenden Funktionen von Sofa sind aber nach wie vor kostenlos.

Eine Funktion, die in dem Abonnement enthalten ist, ist das Erfassen von Notizen. Zu jeder Medien-Art in Sofa lassen sich so kleine Details anfügen, die man nicht vergessen möchte. Apropos Details: Davon bekommt man nun noch mehr bei jedem Buch, jedem Film und auch allen anderen Inhalten. So wird bei einem Album beispielsweise ein Link zu Spotify angezeigt.

Sofa erhielt mit einem der letzten Aktualisierungen den „The Pile“-Bereich. Diesen kann man mit dem Eingang in To-Do-Apps vergleichen, ihr könnt dort Dinge ablegen, bei denen ihr noch nicht wisst, was ihr damit anfangen wollt. Nun kam eine ähnliche Sektion, „The Shelf“, dazu. Darin könnt ihr Dinge platzieren, die ihr schnell und auf einen Blick wieder finden wollt.

Und nun noch zwei kleinere Änderungen zum Schluss: Die Activity-Seite wurde neu gestaltet, sodass sich der Verlauf besser filtern und verstehen lässt. Und die integrierte Suche agiert nun auf globaler Ebene, sodass man wirklich alles finden kann.

Sofa ist kostenlos im App Store für iOS und iPadOS verfügbar. Das „Super Sofa“-Abo ist für die genannten Preise erhältlich.

