Home Apps AppSalat – Beta-Check: Streaks 7

AppSalat – Beta-Check: Streaks 7

Verfasst von David Haydl // 3. Mai 2021 um 17:39 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Immer einmal wieder tauchen interessante App-Betas auf, über die es sich zu schreiben lohnt. Das ist jetzt mit Streaks 7 wieder einmal der Fall. Was die neue Version der Gewohnheiten-Tracking-App zu bieten hat, klären wir in diesem AppSalat Beta-Check.

Zu Beginn wollen wir aber noch einmal klarstellen, was Streaks eigentlich ist. In den einleitenden Sätzen ließen wir bereits anklingen, dass es sich hierbei um eine App zum Aufzeichnen von Gewohnheiten handelt. Ihr könnt dabei bis zu 12 Tasks einspeichern, die ihr im Blick behalten wollt. Erledigt ihr eine einmal nicht im gewählten Zeitintervall, verliert ihr euren „Streak“. Wie das genau aussieht, zeigten wir in unserem App-Review im Detail.

Nun wollen wir uns anschauen, was die siebte große Version der App mit sich bringt.

Streaks 7: Aufgaben teilen, verschiedene Farben pro Aufgaben und mehr

Das erste Highlight der bevorstehenden Aktualisierung ist das Teilen von Aufgaben. Dieses Feature erlaubt das Austauschen von Gewohnheiten mit anderen Personen, die ebenfalls Streaks 7 nutzen. Dafür gibt es auf der Bearbeiten-Seite eines Eintrages den Menüpunkt „StartSharing“, wobei diese Beschriftung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch lokalisiert wird. Danach kann man wählen, wie der Link zur Aufgabe versendet werden soll. Sobald das erledigt ist, kann der Empfänger den Link sehen und bestätigen, dass er die Gewohnheit auch bearbeiten möchte.

Das war aber nicht der einzige Punkt, der auf der Bearbeiten-Seite neu dazukam. Weiter unten ist ab sofort nämlich auch die Option „Color“ sichtbar, wobei auch hier anzunehmen ist, dass das Label noch an die deutsche Sprache angepasst wird. Hier ist es ab sofort möglich, die Farbe einer Gewohnheit individuell festzulegen.

Einige kleinere Neuerungen sind dann auch noch mit am Start. Angefangen bei den Arten von vordefinierten Gewohnheiten, hier wurden Vorlagen für Diäten hinzugefügt. Dann ist noch neu, dass die App nun weitere Icons fürs Hinterlegen bei den einzelnen Tasks beinhaltet. Die Sammlung war ohnehin schon groß und jetzt hat man noch mehr Auswahl. Zu guter letzt ist es neuerdings noch möglich, den Sound, der beim Abhaken einer Gewohnheit gespielt wird, für jede separat festzulegen.

Streaks: Preise

Streaks ist für das iPhone, die Apple Watch, das iPad und den Mac verfügbar. Der einmalige Preis liegt bei 5,49 Euro, wobei dieser für die mobilen Versionen und die Mac-Version zu zahlen ist. Wann Streaks 7 verfügbar sein wird, wissen wir nicht. Die vorgestellte Version war erst die erste Beta des großen Updates.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!