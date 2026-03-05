Apples neue Studio Displays setzen auf unterschiedliche Prozessoren

Apple hat seine beiden externen Mac-Bildschirme aktualisiert, neben den bereits bekannten sind nun auch interne Unterschiede bekannt geworden. Die beiden Versionen werden von unterschiedlichen Chips angetrieben.

Das Studio Display 2 ist der direkte Nachfolger der ersten Generation, aus dem bisherigen Flaggschiff Pro Display XDR macht Apple das Studio Display XDR. Aus der Firmware geht hervor, wo die internen Unterscheide liegen.

Studio Displays setzen auf aktuelle iPhone-Chips

Es hat Tradition, dass Apple in seiner Zubehör-Hardware mehr oder weniger aktuelle iPhone- und Apple Watch-Prozessoren zweitverwertet. In den HomePods etwa kommt die S-Reihe aus der Apple Watch zum Einsatz, das neue MacBook Neo setzt auf den A18 Pro aus dem iPhone 16 Pro. In den Studio Displays sind iPhone-Prozessoren aus den aktuellen iPhone 17-Geräten verbaut. Im Studio Display der A19, im Studio Display XDR ist es gar der A19 Pro.

Im ersten Studio Display aus dem Jahr 2022 brachte Apple mit dem A13 Bionic (2019) noch einen älteren Prozessor unter, der die automatische Ausrichtung der Selfiekamera, Spatial Audio und die sprachliche Interaktion mit Siri ermöglicht.

Die jetzige Aufwertung ist durch die Schreibtischansicht der neuen Center Stage-Kamera, die verbesserten Lautsprecher mit tieferen Bässen und die adaptive Bildwiederholrate des Studio Display XDR zurückzuführen.