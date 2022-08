Home Daybreak Apple Apples MR-Brille mit ultrascharfem Display? | Download von Beta-Profilen erschwert | Disney+ wird teurer – Daybreak Apple

Wir wünschen einen guten Morgen! Es gibt wieder Neues zu Apples MR-Brille. Laut den Gerüchten soll diese Mikro-OLEDs als Gläser bekommen. Weiters ist es ab sofort nicht mehr so einfach, Beta-Profile herunterladen – wir klären, warum. Und zu guter Letzt kündigte Disney+ noch einen Preisanstieg an. Die News-Zusammenfassung für den Tagesstart.

Apples Mixed-Reality-Brille soll Mikro-OLEDs bekommen

Apple ist zwar noch weit davon entfernt, sein erstes Mixed-Reality-Headset vorzustellen, zu dem es seit Monaten Gerüchte gibt, doch nun tut sich wieder was in der Entwicklung des Produkts. Einem neuen Bericht zufolge sollen Mikro-OLED-Panels bei den Brillengläsern zum Einsatz kommen. Diese zeichnen sich durch ihre geringe Dicke, Leichtigkeit und einer sehr hohen Auflösung aus. Weiters geht hervor, dass das Unternehmen aus Kalifornien die OLEDs für die erste Generation des Produkts von Sony beziehen werde.

Apple lässt Download-Seiten für Beta-Profile abschalten

Jedes Jahr nach der WWDC stellt Apple die neu vorgestellten Betriebssysteme als Betas bereit. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass vorerst nur Entwickler mit einem aktiven Entwickler-Account Zugriff auf diese haben. Es gibt allerdings auch einige Webseiten, welche die für den Download der Updates notwendigen Profile gratis anbieten. Das gefiel Apple nicht – das Unternehmen sorgte jetzt dafür, dass zwei dieser Seiten, BetaProfiles.com und IPSW.dev, nicht mehr erreichbar sind. Ohnehin sollte man nicht einfach so Profile aus dem Internet laden. Die Details:

Disney+ erhöht die Preise

Disney+ war bislang einer der günstigeren Streaming-Dienste, was sich ab Dezember zumindest einmal in den USA ändern wird. Der monatliche Preis für ein Abo beträgt dort dann 10,99 Dollar anstatt 7,99 Dollar. Der Jahrespreis liegt in Zukunft bei 109,99 Dollar. Wenn man mit dem Aufpreis nicht bezahlen möchte, wird man ab Ende mit Werbung konfrontiert. Wann diese Änderung in Deutschland in Kraft treten wird, ist nicht bekannt. Doch das wird nur eine Frage der Zeit sein.

Darüber berichteten wir außerdem

Schlussverhandlung im Fall Apple vs. Epic im Oktober

Auch wenn der Fall derzeit nicht so oft in den Nachrichten ist, streiten Apple und Epic noch immer vor Gericht. Im Oktober soll nun die Schlussverhandlung stattfinden.

Spotify-Update bringt überarbeitete Startseite

Spotify schraubt regelmäßig am Design seiner Apps. Nun wurde die Startseite so neu gestaltet, dass der Nutzer interessante Inhalte schneller finden kann.

Das ist wieder einmal das Ende unserer News-Zusammenfassung. Nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende!

-----

