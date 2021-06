Home Daybreak Apple Apples Gesundheitsdienstprojekt ist krank | Windows 11 mit neuem Design? | Tim Cook mag App Store nicht aufschließen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple Music Lossless kommt nach Indien. Machen wir uns ehrlich: Das ist eigentlich die wichtigste Nachricht des gestrigen Tages. Alles andere sieht daneben blass aus. Der geplante Apple-Gesundheitsdienst etwa oder die Windows 11-Leaks fallen da kaum noch ins Gewicht. Und damit willkommen zu unserem Überblick am Morgen.

Wir starten mal mit etwas gar nicht Apple-mäßigem: Kommt nach Windows 10 vielleicht Windows 11? Dieser Blick über den Tellerrand lohnt ab und zu mal, denn für einige von euch habe ich Neuigkeiten. Die Welt ist kein Apfel, lest hier die bekannten Details. Viel wichtiger als der Name sind aber die wohl anstehenden Änderungen an der Oberfläche.

Wollte Apple seine Kunden zu Patienten machen?

Bei dieser Vorstellung weiß man nicht, ob es einen gruseln oder vor Begeisterung mitreißen möchte: Die Apple Doctors sollten nach den Vorstellungen von Tim Cook einmal Patienten behandeln, nachdem sie sie per Videosprechstunde und Anamnese per Apple Watch-Health-Patientendatenblatt begutachtet und diagnostiziert hatten. Allerdings kam schon bald nach dem Start Sand ins Getriebe, wie wir hier für euch zusammengefasst haben.

Tim Cook will keinen App Store-Umweg

Überraschen muss uns das zwar nicht, dennoch ist es immer wieder bemerkenswert, wie Applechef Tim Cook sich in immer neue argumentative Kurven legt, um gegen eine Alternative zum App Store zu ziehen, hier nachzulesen seine neueste Ausführung zum Thema: Nicht weniger als die Sicherheit des iPhones stehe auf dem Spiel.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Tesla könnte dem deutschen E-Autofahrer einen großen Schritt entgegenkommen: Die Ladestationen des Unternehmens werden vielleicht für alle anderen E-Autos auch geöffnet, mehr dazu hier.

Das iPhone 13 saugt der Konkurrenz die Komponenten weg.

Weil Apple alles dafür tut, dass das iPhone 13 pünktlich startet, kommen einige andere Hersteller derzeit nur noch schwer an Komponenten, etwa für die Kameras ihrer Modelle, hier dazu weitere Details.

Die Apple Watch Series 5 wäre fast in Keramik-Schwarz erschienen.

Ob man die schwarze Keramik-Version wohl allzu leicht mit der schwarzen Edelstahl-Version der Apple Watch Series 5 verwechselt hätte? Auf jeden Fall kam dieses Modell nie auf den Markt, wurde nun aber geleakt, hier dazu mehr.

Ach ja! Apple Music Lossless kommt nach Indien.

Doch, ganz ehrlich: Hat Apple selbst gesagt. Wann? Bald schon. Hier dazu mehr.

Und damit darf ich euch einen entspannten sonnigen Donnerstag wünschen.

-----

