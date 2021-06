Home Apple Apple Music Lossless und 3D-Audio kommen bald nach Indien

Apple Music Lossless kommt auch bald nach Indien: Aktuell stehen die neuen Wiedergabeoptionen in dem Land noch nicht zur Verfügung, das soll sich aber bald ändern. Auch Android wird die neuen Modi bald erhalten.

Apple Music Lossless wird auch bald in Indien zur Verfügung stehen. Zuletzt hatten sich mehr und mehr Nutzer in Indien darüber beklagt, Apple Music Lossless im Moment noch nicht nutzen zu können. Auch Dolby Atmos – oder 3D-Audio, wie Apple den daraus abgeleiteten Wiedergabemodus gerne nennt – steht in Indien derzeit noch nicht zur Verfügung.

We appreciate your interest. Dolby Atmos on Apple Music will be coming to India soon. Keep an eye out here: https://t.co/bY5ilVtW8w — Apple Support (@AppleSupport) June 9, 2021

Das ist allerdings offenbar nur ein vorübergehender Zustand. Apple hat bereits Abhilfe in Aussicht gestellt.

Apple Music Lossless und 3D-Audio werden auch nach Indien kommen

Inzwischen hat Apple verschiedentlich erklärt, Apple Music Lossless werde auch für Nutzer in Indien verfügbar werden und das schon bald. Wieso man hier nicht von Anfang an die neuen Wiedergabeoptionen bereitgestellt hat, ist nicht bekannt, aber dies ist nicht die einzige Inkonsequenz, die sich Apple bei der Einführung der neuen Features geleistet hat. Für Android ist Apple Music Lossless aktuell ebenso wenig verfügbar, wie Dolby Atmos, auch wir wird sich das erst in nächster Zeit ändern.

Perspektivisch sollen alle Songs im Katalog von Apple Music verlustfrei wiedergegeben werden können, das sind aktuell rund 75 Millionen Titel. Die Auswahl an Tracks in 3D-Audio wird indes deutlich geringer ausfallen und dies wird auch langfristig so bleiben.

