Apples Chinageschäft schwach | iPhone SE mit chinesischem Displays | iOS 17.4.1 in neuer Fassung – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Apples Chinageschäft läuft aktuell gar nicht gut. Im dritten Monat in Folge sind die Verkäufe dramatisch eingebrochen, dabei ist der chinesische Markt inzwischen wichtiger für Apple als der eigene Heimatmarkt.

Apple verkauft in China zuletzt immer weniger iPhones. Im dritten Monat in Folge sind die Verkäufe eingebrochen, dabei jedes Mal sehr deutlich. Eine Ursache ist sicher in den drastischen Einschränkungen der iPhone-Nutzung zu suchen, die die chinesische Führung für Regierungsbeamten und Angestellte im Staatsdienst verhängt hat.

Das nächste iPhone SE soll mit chinesischen Displays kommen

Apple möchte das iPhone SE der nächsten Generation angeblich mit Displays aus chinesischer Fertigung bestücken. BOE soll sich gegen die übrigen Bewerber um die Aufträge durchgesetzt haben. Noch ist allerdings unklar, wann ein neues iPhone SE erscheinen könnte.

iOS 17.4.1 liegt in einer neuen Version vor

Das letzte Update auf iOS 17.4.1. und iPadOS 17.4.1 liegt seit kurzem in einer überarbeiteten Version vor. Es unterscheidet sich aber wohl nur in Winzigkeiten von der ursprünglich ausgegebenen Fassung.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat die eigene Website umgebaut: Services sind jetzt prominenter platziert, das passt zu Apples grundlegender Langzeitstrategie, mehr zu einem Services-Unternehmen zu werden.

Gigaset-Smart Home-Geräte werden unbrauchbar.

Gigaset ist auf dem Weg in die Insolvenz. Das bleibt nicht ohne Folgen für Endkunden: Die Smart Home-Produkte des Unternehmens werden schon morgen unbenutzbar werden, betroffene Kunden haben hoffentlich bereits für Ersatz gesorgt.

Noch einmal China.

Sie sind billig, lebendig und das Angebot ist überwältigend groß, unseriös und manipulativ sind sie aber auch, daher hat die Verbraucherschutzzentrale nun einen der chinesischen Billig-Online-Versender abgemahnt, hier die Infos.

