Im Karussell: Apple bewirbt Apple TV+, Apple Music und Apple Fitness+

Schon lange sprechen wir über den Wandel, den Apple gerade durchmacht: Weg von einer reinen Hardware-Firma hin zu einem Service-orientierten Unternehmen. Und auch wenn die Verkaufszahlen von iPhone, Mac und Co weiterhin einen Großteil des Unternehmenserfolgs ausmachen, werden die Services immer wichtiger.

So wichtig, dass Apple ihnen nun eine eigene Kategorie auf der offiziellen Website widmet. Wir berichteten heute bereits über Umbaumaßnahmen auf der Homepage, Apple gibt ab sofort Gründe für das Upgrade auf ein neues iPhone. Nun sind die Services dran: Unter dem Reiter „Entertainment“ werden Inhalte von Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Podcasts und Apple Books aufbereitet. Unter jeder Kategorie gibt es nun eine Art „Karussell“, in welchem sich die Top-Inhalte des jeweiligen Services drehen.

Apple One: Alle Apple-Services vereint

Alles zusammen lassen sich gemeinsam mit iCloud-Speicher und Familienoptionen in Apple One zu einem monatlichen Preis kombinieren. „Erlebe die Top Liga des Entertainments“ heißt es auf der überarbeiteten Seite. Apple möchte hier seine Ambitionen im Bereich Unterhaltung und Services unterstreichen. Gut möglich, dass Apple seine Dienste in den kommenden Monaten weiter ausbaut. Die in den USA gestartete Apple Sports App wäre beispielsweise ein Kandidat für einen baldigen Deutschland-Launch.

Wie es um Apples Services finanziell steht, ist unbekannt. Anders als bei sämtlicher Hardware veröffentlicht Apple keine Zahlen in Bezug auf seine Dienstleistungen.

