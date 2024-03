Home iPhone iPhone-Verkäufe brechen dramatisch ein: Apples Chinageschäft immer schwächer

Apples Chinageschäft läuft nicht gut: Im Februar sind die Verkäufe letzten Zahlen nach dramatisch eingebrochen. Damit setzt sich ein bereits Monate anhaltender Abwärtstrend weiter fort. Der chinesische Markt ist inzwischen für Apple wichtiger als der US-Markt.

Für Apple läuft es nicht in China: Die iPhone-Verkäufe auf dem wichtigen Markt Festland-China sind im Februar offenbar dramatisch eingebrochen, das berichtet die Agentur Bloomberg. Danach hat Apple in China im vergangenen Monat rund 33% weniger Geräte verkauft als im Vorjahreszeitraum.

Nach Zahlen des chinesischen Instituts für Informations- und Telekommunikationstechnologie, einer regierungsnahen Statistikstelle, wurden im Februar rund 2,4 Millionen Einheiten von Marken aus dem Ausland in China verkauft. Apples iPhone macht indes einen großen Anteil an diesen Verkäufen aus.

Absturz setzt sich fast ungebremst fort

Damit verfestigt sich für Apple ein Abwärtstrend, der bereits eine Weile anhält. Der Februar war schon der dritte Monat in Folge mit gesunkenensinkendne Verkaufszahlen. Die Verkäufe gehen dabei nicht leicht, sondern in substanziellem Ausmaß zurück. So wurden im Januar noch rund 5,5 Millionen Einheiten mit Apfel in China verkauft, das war ein Einbruch von fast 40% im Vergleich zu Januar 2023. Auch im Dezember sanken die Verkäufe bereitsum hohe 30%.

Apple steht in China vor schwierigen Herausforderungen

Apples schwaches Chinageschäft dürfte in weiten Teilen auf Verfügungen der chinesischen Führung zurückgehen. Diese verbietet inzwischen vielen Regierungsbeamten und Mitarbeitern staatlicher Stellen die Nutzung westlicher Smartphones und Tablets, worunter ganz besonders Apple zu leiden hat. Allerdings strahlt diese Maßnahme auch auf den privaten Sektor aus, in China hat sich zuletzt wieder ein Hang zum Kauf einheimischer Marken durchgesetzt.

Huawei profitierte deutlich vom Comeback einer Lust an nationalen Herstellern. Apple versucht, über aggressive Rabatte die Verkaufszahlen des iPhones zu stabilisieren, das gelingt allerdings immer nur kurzzeitig und ist keine nachhaltige Strategie.

