Apple zu drohender Hintertür in Großbritannien: Lieber schalten wir iMessage ab

Apple schließt sich dem Protest vieler Tech-Firmen gegen ein geplantes britisches Gesetz zur Schwächung der Verschlüsselung in Messengern an. In einem entsprechenden Schreiben droht Apple mit der Abschaltung von Facetime und iMessage in Großbritannien. Ob es diesen Schritt tatsächlich gehen würde, steht aber dahin.

Apple hat nun ebenfalls reagiert und sich der lautstarken Kritik gegen die geplante Verschärfung der Gesetzgebung für Onlinedienste in Großbritannien angeschlossen. Das Online Safety Bill genannte Gesetzesvorlagen befindet sich derzeit in der Konsultation in London. Es sieht vor, dass Tech-Unternehmen eine Hintertür in ihre Kommunikationsdienste einbauen müssen, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, Nachrichten auszuweiten und den Klartext lesbar zu machen.

Das wäre gleichbedeutend mit dem Aus für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Zuvor hatten bereits WhatsApp, Signal und andere Unternehmen mit eindeutigen Worten ihre Unzufriedenheit mit den britischen Plänen zum Ausdruck gebracht.

Apple nutzt ähnliche Formulierung

So erklärte etwa Meta für WhatsApp, man werde eher den WhatsApp-Dienst für die Briten abschalten, als die Sicherheit für alle Nutzer weltweit schwächen. Exakt diese Worte nutzte Apple nun ebenfalls, wie aus BBC-Berichten hervorgeht. In einem neunseitigen Schreiben zeigte sich Apple höchst besorgt über Pläne, die eine Schwächung der Sicherheit von Datenschutz und Privatsphäre zufolge hätten. Notfalls würde man iMessage und Facetime auf der Insel deaktivieren.

Meta, Apple und Co. bauen zweifellos auf die Macht der abschreckenden Wirkung ihrer Worte und hoffen darauf, dass das reicht. Es ist höchst fraglich, ob Meta oder Apple riskieren würden, ihre Dienste aus einem westlichen Schlüsselmarkt zu entfernen.

Nicht nur in Großbritannien werden Pläne einer Zwangsentschlüsselung beraten, auch in der EU wird die Chat-Kontrolle von Ländern und Kommission diskutiert. Es droht auch hier ein gesetzliches Aus für wirksame Privatsphäre.

