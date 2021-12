Home Daybreak Apple Apple will unbedingt Geld verdienen | die beliebtesten Apps 2021 | iPhone 13 weniger gefragt? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der App Store ist kein Monopol, das bescheinigt Apple aktuell sogar ein Gericht. Dennoch hat Apples Geschäftspraxis schon irgendwie monopolistische Züge, allerdings wird die endgültige Klärung dieser Frage wohl noch Jahre auf sich warten lassen. Damit willkommen zur Übersicht an diesem Freitag Morgen.

Apple möchte unbedingt weiter von den Entwicklern kassieren. Es genügt dem Unternehmen nicht, im App Store die bekannten 30% respektive 15% auf jeden Verkauf und jedes Abo abzuschöpfen, Apple will dieses Geld immer. – egal, wo ein Entwickler seine Dienste zum Kauf anbietet, wenn sie auf dem iPhone laufen, soll er zahlen.

Das ist in meinen Augen nicht nur völlig uncool, es zeigt auch mehr als deutlich, worum es Apple wirklich geht: Geld verdienen, um jeden Preis, hier dazu mehr.

Das ist im Grunde nichts schlimmes. Apple als börsennotiertes Unternehmen ist vorwiegend seinen Investoren und Anteilseignern verpflichtet, nicht dem Kunden.

– Ich als Apple-Aktionär begrüße alles, das den Unternehmenswert und somit den Kurs treibt.

– Ich als Apple-Nutzer habe die bittere Doppelmoral Apples zu hassen gelernt. Klar versuchen alle Unternehmen, ihre Aktionen in einem möglichst kundenfreundlichen Licht zu präsentieren, aber Apple belegt in der Kunst, Wasser zu predigen und den Wein nur so zu schlucken, definitiv einen unangefochtenen Spitzenplatz.

Ein Kläger hat die falschen Argumente

Traurig eigentlich, dass die Entwickler einer App, die Daten zum Verlauf des Corona-Virus sammeln sollte, so schlecht argumentiert hatten. Denn eines ist natürlich klar: Apple tut gut daran, nur staatliche Gesundheitsstellen und ihre Apps im App Store im Zusammenhang mit Corona zuzulassen, dennoch zeigt die Klage einmal mehr, was an Apples App Store-System nicht stimmt, hier die Details.

Die beliebtesten Apps des Jahres

Auch hier kann ich Corona nicht wirklich vermeiden: Die populärsten Apps des Jahres wurden vor kurzem von Apple ausgezeichnet. Auch hier sind vor allem Apps hervorgehoben worden, die Nutzer in der Corona-Krise besonders oft geladen haben, hier dazu mehr.

Wird das iPhone 13 weniger gesagt?

Eigentlich sieht die Nachfrage nach dem iPhone und insbesondere dem iPhone 13 nach wie vor großartig aus. Allerdings, die langen Lieferzeiten könnten einige Nutzer noch nachträglich von einem Kauf abbringen, vermutet Apple. Daher hat man die Zulieferer vor sinkenden Bestellmengen gewarnt, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Da wären die frischen Betas zu nennen: iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 4 ist da – endlich. Ebenso ist watchOS 8.3 Beta 4 verfügbar und auch tvOS 15.2 Beta 4.

Wir wollen euch natürlich auch nicht die Neustarts auf Amazon Prime im Dezember vorenthalten.

Und so darf ich mich für den Moment verabschieden und euch schon einmal ein schönes Wochenende wünschen.

