Apple Watch unterstützt kein iCloud Private Relay

Die Apple Watch scheitert nicht nur bei der Nutzung der n neuen Privatsphäre-Einstellungen der Mail-App, auch iCloud Private Relay funktioniert auf der Apple Watch nicht. Das wird relevant, sobald Nutzer auf der Apple Watch einen Link öffnen, um Webinhalte anzuzeigen.

Apple hat mit iOS 15 und iPadOS 15 einige Neuerungen in Sachen Privatsphäre eingeführt. Die Mail-App kann so nun etwa die IP des Nutzers verstecken und es werden auch keine Trackingpixel mehr geladen, wodurch der Absender wie etwa ein Unternehmen nicht erkennen kann, welche Empfänger die Nachrichten wann und für wie lange und wie häufig öffnen. Allerdings funktioniert dieses neue Feature derzeit zumindest nicht auf der Apple Watch, wie wir zuvor in einer entsprechenden Meldung unter Berufung auf die Beobachtung von Sicherheitsforschern berichtet hatten. Damit erschöpft sich das Defizit von watchOS 8 allerdings noch nicht.

Auch iCloud Private Relay wird von der Apple Watch aktuell nicht unterstützt. Das bedeutet: Gelangt ein Link auf die Apple Watch, die inzwischen auch Webinhalte anzeigen kann, wird die IP des Nutzers nicht verborgen, sobald er dem Link folgt.

Heads-up Part II: iCloud Private Relay doesn't cover the Apple Watch. If you open links sent to you via iMessage on the Apple Watch, your real IP address will be exposed.#Cybersecurity #iOS pic.twitter.com/9dP3d4A0l4

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 16, 2021