WhatsApp-Nutzer können Onlinestatus und Profilbild bald für ausgewählte Kontakte sperren, was haltet ihr davon?

WhatsApp stärkt die Privatsphäre von Nutzern. In Zukunft könnt ihr entscheiden, dass bestimmte Kontakte euren Onlinestatus nicht mehr sehen können. Ihnen bleibt dann auch euer Profilfoto und eure Infos verborgen. Die neuen Features werden aktuell in der Beta getestet. Was haltet ihr von diesen Neuerungen?

WhatsApp ist aktuell dabei, neue Features zur weiteren Stärkung der Privatsphäre zu testen. Der Messenger, der zu Meta gehört, wird es Nutzern in Zukunft ermöglichen, individuell festzulegen, wer den eigenen Onlinestatus sehen kann. Auch kann eingestellt werden, welche Kontakte das eigene Profil und die Infos ansehen können. So können bestimmte Kontakte von diesen drei Details des eigenen Accounts ausgeschlossen werden, während allen anderen Kontakten diese noch zugänglich sind.

Was haltet ihr von dieser Neuerung in WhatsApp?

Derzeit wird diese Funktion in der öffentlichen Beta getestet, wie sich aus entsprechenden Funden ersehen lässt. Darin werden die Nutzer auch darüber informiert, dass es hier noch zu Fehlern kommen kann. Grundsätzlich plant WhatsApp aber wohl, diese Neuerung zu einer der wichtigsten Funktionen des WhatsApp-Accounts zu machen.

Was haltet ihr von den neuen Möglichkeiten für mehr Privatsphäre, die in einem der kommenden Updates für alle Nutzer freigeschaltet werden? Lasst eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass eine neue Universal-App für iPad und Mac von hatsApp offenbar auf den Weg gebracht wird.

