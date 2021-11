Home Apple Apple kommentiert Google-Anzeigen für Apps und sieht keine Probleme

Apple kommentiert Google-Anzeigen für Apps und sieht keine Probleme

Apple hat bestätigt, Werbung für Apps zu schalten, die die Kunden in den App Store ziehen. Erwartungsgemäß hat man bei Apple aber eine ganz andere Sicht auf die Dinge als bei unzufriedenen Entwicklern: Apple hat laut Entwicklerrichtlinie auch das Recht dazu, Anzeigen dieser Art zu schalten.

Apple schaltet bei Google Werbung für Apps aus dem App Store, darauf machte vor kurzem ein Bericht aufmerksam, in dem zahlreiche Entwickler zu Wort kamen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Diese waren wenig begeistert von diesem Vorgang, da Kunden, die den Anzeigen folgten, automatisch in den App Store gelangen, wo eine recht hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sie Abos und Käufe ausschließlich via iTunes tätigen, selbst wenn eine alternative Zahlungsmöglichkeit gegeben ist, die es bald vielleicht häufiger auch geben wird.

Apple hat sich zur Thematik geäußert

Während die Entwickler von einer eher heimlichtuerischen Vorgehensweise Apples berichten, sieht Apple das ganz anders. Gegenüber der Seite 9to5Mac hat man sich nun zu der Sache geäußert: Danach schalte man Werbung keineswegs heimlich, viel mehr sei man stets mit den Entwicklern hierüber in Kontakt geblieben.

Das mag auf einige Entwickler zutreffen, muss allerdings nicht grundsätzlich so sein. Weiterhin habe man gemäß Entwicklerrichtlinie das Recht, Anzeigen zu schalten, um die Popularität des App Stores zu stärken. Diese Anzeigen dienten auch vor allem dazu, die Arbeit der Entwickler zu fördern. Die allerdings ärgern sich darüber, da ihnen nach ihrer Lesart Provisionen verloren gehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!