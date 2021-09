Home Apple Watch Apple Watch Series 8 soll Körpertemperatur messen, AirPods zukünftig mit Health-Features?

Die Apple Watch Series 8 soll dem Träger die Temperatur fühlen: Eine Messung der Körpertemperatur könnte der Apple Watch und kreativen Entwicklern, wie auch Wissenschaftlern zahlreiche neue diagnostische Anwendungen erschließen.

Wer Gerüchte um Produkte der ferneren Zukunft nicht mag, sollte diese Meldung nicht lesen. Die Rede ist von der Apple Watch Series 8: Einige Tage vor der mutmaßlichen Vorstellung der Apple Watch Series 7 mit einer eventuell dramatisch verbesserten Akkulaufzeit über die wir in dieser Meldung berichtet hatten, müssen wir die Einschätzung zu einem möglichen neuen Health-Feature aufgreifen, das die Apple Watch Series 8 erhalten soll.

Diese Uhr wird wohl Ende 2022 auf den Markt kommen und sie soll dem Träger buchstäblich die Temperatur fühlen. Die Apple Watch Series 8 soll mit einem Sensor zur Messung der Körpertemperatur ausgestattet sein, schreibt der zumeist gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Notiz. Zuvorr hatte bereits Mark Gurman von Bloomberg diese mögliche Weiterentwicklung angesprochen und erwähnt, dass Apple dieses Feature eigentlich schon dieses Jahr hatte präsentieren wollen. Über eine Körpertemperaturmessung per Apple Watch war auch bereits im Sommer diesen Jahres spekuliert worden, Apfelpage.de berichtete.

Auch die AirPods sollen Gesundheitsfunktionen erhalten

Eine Messung der Körpertemperatur, eventuell kontinuierlich oder zumindest regelmäßig mehrmals am Tag und im Hintergrund, würde offenkundig eine Reihe neuer diagnostischer Möglichkeiten eröffnen, gerade mit Blick auf die Früherkennung von Krankheiten wäre dieses Feature hilfreich.

Auch die AirPods sollen in Zukunft neue Health-Features erhalten, so Ming-Chi Kuo, ohne hier allerdings weiter ins Detail zu gehen. Frühere Einschätzungen gingen in diesem Zusammenhang allerdings von einer Schrittzählung oder einer Pulsmessung aus, wie wir damals in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Einen Zeitrahmen für die mögliche Einführung dieser Funktionen gibt es allerdings noch nicht.

