Die Apple Watch könnte kommendes Jahr erstmals in mehr als zwei Größen angeboten werden: Drei Größen seien für die Apple Watch Series 8 vorstellbar, die wohl Ende 2022 vorgestellt wird, heißt es aktuell aus Branchenkreisen. Genauere Details stehen aber noch aus.

Apple hat gerade erst die Apple Watch Series 7 vorgestellt und mit einiger Verzögerung und ohne signifikante neue Features auf den Markt gebracht, da tauchen weitere Spekulationen um die Apple Watch Series 8 auf. Leser ohne ausgeprägt4s ausgeprägtes Interesse für Gerüchte würden wir gewöhnlich empfehlen, diese Spekulation zu ignorieren, allerdings war die jüngste Neuvorstellung so arm an Neuerungen, dass dieses spezielle Gerücht womöglich doch manchen Leser interessiert – auch wenn es wiederum arm an Details ist.

Worum geht’s?

Die Apple Watch Series 8 könnte in mehr als zwei Größen erscheinen, das erklärte zuletzt der Analyst Ross Young. Der Branchenbeobachter sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter davon, dass es die nächste Generation der Apple Watch möglicherweise in drei Größen geben könnte. Allerdings blieb er weitere Details dazu, welcher Art diese Größenabmessungen gestaltet sein könnten, in seinen Ausführungen schuldig.

Young gehört zu den DSCC-Guys und prognostizierte bereits zutreffend die Ausgestaltung von ProMotion am iPhone 13 Pro. Zuletzt hatte er sich zu möglichen 120 Hz am neuen MacBook Pro geäußert, Apfelpage.de berichtete. Die nächste Apple Watch wird wohl auch endlich wieder echte Neuerungen mit sich bringen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Verschiedene neue Sensoren wie eine Körpertemperaturmessung stehen für das Jahr 2022 angeblich auf dem Fahrplan.

