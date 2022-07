Home Daybreak Apple Apple Watch Pro als Langläufer | russische Kartellstrafe gegen Apple | Vereinbarung über Streamingsteuer – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Die Apple Watch Pro wird nicht rund – nein, sie wird auch nicht eckig. Dennoch wird das Design sich ändern, denn die Uhr wird größer. Größeres Gehäuse bedeutet auch: Größerer Akku – damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

In zwei Monaten könnte Apple die neue Apple Watch Pro vorstellen. Sie wird mit einem nochmals größeren Display erscheinen, wird vermutet. Zudem wird der Akku möglicherweise für mehrere Tage mit einer Füllung ausreichen, das Design soll sich ändern, flache Ecken wird es aber dennoch nicht geben, glauben Beobachter, hier dazu mehr.

Die russischen Anti-Monopol-Behörden nehmen sich Apple vor

Ja, da können einzelne Leser uns noch so oft einseitige westlich-zentrierte Berichterstattung vorwerfen, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg bleibt eben ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und eine politisch kontrollierte Justiz bleibt eine politisch kontrollierte Justiz. Dennoch hat die russische Anti-Monopol-Behörde in einer Angelegenheit Maßnahmen gegen Apple angekündigt, die auch von vielen anderen Regulierungsbehörden dieser Tage auf die Tagesordnung gesetzt wird: Es geht um das App Store-Monopol unter iOS. Hier soll Apple zum Einlenken gezwungen werden, mehr dazu hier. Früher oder später wird die Öffnung wohl auch kommen, aber wahrscheinlich nicht in oder durch Russland.

Apple beugt sich indonesischer Zensurgesetzgebung

Ebenso beunruhigend, wenn auch weniger im Blick westlicher Medien, ist eine neue Gesetzgebung in Indonesien. Sie zwingt Unternehmen wie Apple, Daten auf Wunsch der Behörden zur Verfügung zu stellen, das schließt personengebundene Daten ein. Für Berufsgeheimnisträger wie Journalisten und Anwälte in dem Land ist das ein absolutes Alarmzeichen, hier dazu mehr.

Chicago und Apple einigen sich auf Streamingabgabe

Streamingdienste sind bei der öffentlichen Hand und kommerziellen Providern nicht unbedingt beliebt. Der Hintergrund: Die Netze werden von öffentlichen und privaten Versorgern für teuer Geld errichtet und dienen dann Netflix und Apple TV+ als Mittel zum Zweck für ihre Geldmaschinen, Apple und die Stadt Chicago haben in dieser Frage eine Einigung erzielt, hier dazu mehr.

Und hier findet ihr noch die neuen Netflix-Titel für August.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und euch einen schönen Tag wünschen!

