Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Toskanisches Vermächtnis“ für 1,99€ kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. Juli 2022 um 18:08 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wochenende klingt so langsam aus, und man kann die Zeit noch einmal so richtig zum Ausspannen nutzen. Wer dabei auf den Tatort verzichten und lieber ein gutes Buch lesen will, bekommt heute noch den Pageturner, wie Apple sein E-Book der Woche nennt, zum günstigen Preis.

Das E-Book der Woche

Nico Doyle zieht nach dem Tod seiner Frau in deren italienische Heimat, in ein kleines Dorf im Herzen der Toskana. In den idyllischen Weinbergen des Chianti will er, ein Ex-Cop des NYPD, noch einmal ganz neu anfangen. Er hilft im Ristorante seiner Verwandten, wo er sich bei Pasta, Pizza und regionalem Wein von der Einsamkeit abzulenken versucht.

Eines Morgens findet er unweit seines Hauses eine Leiche in den Hügeln – und der zuständige Kommissar Salvatore Perillo spannt Nico sofort in die Ermittlungen ein, denn das Opfer ist ebenfalls Amerikaner. Bald stellt sich heraus, dass der Tote kein Unbekannter in der malerischen Region ist. Unter all den Verdächtigen, seine eigenen Verwandten eingeschlossen, muss Nico auch das letzte Geheimnis des Dorfes aufdecken, um die Wahrheit herauszufinden.

Konditionen

Das E-Book gibt es als Pageturner dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

