Apple Watch Explorer: Größer, stabiler, längere Laufzeiten?

Schon lange wird über eine neue Apple Watch-Variante spekuliert, die sich vor allem an Extremsportler richten soll. Nun werden die Hinweise auf eine solche Uhr konkreter. Sie soll mit einem größeren Display als die bisher verkauften Modelle ausgestattet sein und wird zudem deutlich stoßfester. Dazu kommen weitere Verbesserungen.

Apple soll schon bald eine neue Apple Watch auf den Markt bringen. Diese neue Uhr richtet sich in der Hauptsache an Outdoor-Begeisterte und Extremsportler, es wird schon länger über eine solche Explorer-Variante spekuliert, Apfelpage.de berichtete. Nun greift die Agentur Bloomberg das Thema neuerlich auf.

Die neue Apple Watch soll mit einem größeren Display erscheinen. Zuletzt war verschiedentlich über ein Modell mit 50 mm Diagonale spekuliert worden. Es ist nicht klar, ob die neue Sportler-Edition das einzige Modell mit einem so großen Display bleiben oder ob es die übrigen Modelle in Zukunft auch in dieser dritten Größe geben wird.

Stabiler und längere Laufzeit

Statt Aluminium soll ein anderes, stabileres Metall Verwendung finden, wobei hier keine Details genannt werden. Edelstahl oder Titan wären denkbare Optionen. Die größeren Abmessungen bieten auch mehr Raum und der soll zum Teil durch einen größeren Akku ausgefüllt werden – sicher keine schlechte Eigenschaft für eine Outdoor-Uhr.

Das größere Display erlaubt auch eine größere Auflösung und soll 410 x 502 anzeigen können, was wiederum mehr Platz für Details bei Workouts bieten würde.

Das ganze hat natürlich seinen Preis: Die neue Apple Watch-Variante soll es zu Preisen von jenseits 700 Dollar geben, was allerdings für dieses Produktsegment durchaus im Rahmen ist.

Ob weitere Alleinstellungsmerkmale wie ein Satelliten-Notruf eingebaut wird, über den zuvor spekuliert wurde, ist unklar.

