Home Daybreak Apple Apple Watch-Blutzuckermessung nicht optisch? | mysteriöses Apple-Bluetooth-Gerät | Apple Music-Promos für Neukunden – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Der gestrige Tag ist Apple-technisch eher ruhig verlaufen, das halbe Land hängt immer noch im Flockdown fest und ich habe nicht viel zu melden. Das, was es aber gab, lest ihr jetzt in den kommenden Zeilen.

Apple hat eine weitere Methode patentrechtlich schützen lassen, die eine nicht-invasive Blutzuckermessung ermöglicht. Diese setzt allerdings nicht auf optische Sensoren, ist dafür vielleicht aber auch zuverlässiger. Ob sie allerdings schon dieses Jahr einsatzbereit ist, ist nicht klar, hier lest ihr mehr.

Ein seltsames Bluetooth-Gerät wird gesichtet

Apple hat ein Gerät in die Datenbank der Bluetooth-Entwickler eingetragen, auf das sich Beobachter keinen rechten Reim machen können. Unter den selben Modellbezeichnungen wurden nun auch die neuen M1-Macs eingetragen, hier gibt es die wenigen wirren Details.

Hörtipp: Apple-Brille und ihr Potenzial

In der neuesten Ausgabe unseres Apfelplausch haben wir unter anderem noch einmal recht ausführlich über mögliche Anwendungsmöglichkeiten der Apple-Brille diskutiert, auch das Apple Car und das iPhone Fold waren wieder Thema. Wenn ihr mögt, hört doch gern rein, auf dem Weg zur Arbeit vielleicht.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat eine neue Version der Safari Technology Preview veröffentlicht. Version 120 bringt wiederum einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen in verschiedenen Bereichen, hier gibt es die Details dazu.

Apple Music wird aktuell wieder massiv beworben.

In einigen Märkten können Studenten aktuell ein halbes Jahr kostenlos Apple Music nutzen, Voraussetzung ist, dass sie Neukunden sind. Hier geht das – noch – nicht, dafür funktioniert ein anderer Trick noch, der allerdings Shazam voraussetzt. Neukunden erhalten dann immerhin fünf Monate kostenlose Apple Music-Nutzung und frühere Kunden euren Kommentaren nach zumindest noch zwei Monate, hier ist der Weg erklärt.

iOS 14.5 wird beim Datenschutz noch konsequenter.

Safari leitet Informationen über besuchte Websites ab iOS 14.5 nicht mehr an Google, um Informationen über mögliche Gefahren durch Phishing zu erhalten, stattdessen springt Apple als Proxy ein, hier lest ihr mehr.

Instagram beseitigt den Wendler.

Da er seine Fans und Follower ja schon zu großen Teilen zu Telegram gelockt hatte, dürfte Michael Wendler sein Instagram-Konto nicht vermissen. Es wurde nun auch entfernt, wie eine Sprecherin von Facebook erklärte. Grund dafür waren wiederholte Verstöße gegen die Richtlinien, unnötig noch länger auf die Details dieser Verstöße einzugehen.

Ich wünsche euch damit einen schönen Start in ein hoffentlich nicht vom Schneechaos beherrschtes Wochenende.

