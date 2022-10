Home Apple Apple Watch-Bänder aus Apfel, Ananas und Kaktus?! Das macht Vegan&Smart aus Deutschland

Seit Kurzem sind die neue Apple Watch Series 8 und Apple Watch Ultra im Handel erhältlich. Zwar wird ein Armband mit jedem Modell mitgeliefert, doch wenn man auf der Suche nach Alternativen ist, sollte man die Bänder von vegan & smart einmal in Betracht ziehen. Was diese so besonders macht, klären wir hier.

Das kleine Start-up vegan & smart, welches seine Wurzeln in Augsburg, Deutschland hat, stellten wir euch erstmals im März des vergangenen Jahres vor. Das Versprechen: Preiswerte Armbänder für die Apple Watch aus einem Material, welches man auf den ersten Blick mit Leder verwechseln könnte. Tatsächlich bestehen die Produkte aber aus Apfel, Ananas, Kaktus oder seit Kurzem auch aus Kokosnuss. Zudem hat das Unternehmen einige iPhone-Hüllen im Sortiment.

Heute soll es aber um die Armbänder „Brixen“ und „Meran“ aus Apfel gehen. Beide wurden uns in Schwarz freundlicherweise von vegan & smart zugeschickt – vielen Dank dafür!

Apple-Watch-Armbänder aus Apfel: Wie kann das gehen?

Nun werden sich viele fragen, wie man von einem Apfel zu einem lederartigen Uhrarmband kommt.

Das Material, welches bei den vorliegenden Produkten zum Einsatz kommt, heißt genau gesagt Apple Skin. Dieses lässt sich aus dem Ernteanteil, welcher sich nicht für den Verkauf im Supermarkt eignet, herstellen. Diese Apfelreste werden dafür getrocknet und zu einem feinen Pulver gemahlen. Wenn man dieses Pulver dann mit Wasser und einem bestimmten Bindemittel mischt und trocknet, ergibt sich die lederartige Konsistenz.

Der große Vorteil an der Sache: Die Reste werden recycelt, wodurch es zu weniger Abfällen in der Lebensmittelindustrie kommt. Gleichzeitig schont dies Mensch, Tier und Umwelt und man kann trotzdem ein schickes Accessoire im Alltag haben. Durch diesen Ansatz erhielten die Bänder von vegan & smart das „PETA Approved Vegan“-Siegel. Ein weiterer Pluspunkt ist, das diese Bänder um eine ganze Ecke günstiger als die Lösungen von Apple sind.

Erfahrungen im Alltag

Trotz des neuartigen Herstellungsprozesses muss man keine Einbußen bei der Optik machen. Selbst bei genauem Hinsehen merkt man nicht, dass die Produkte von vegan & smart nur aus einer veganen Lederalternative bestehen. Auch im eigenen Umfeld konnte niemand ohne einen Tipp erraten, dass der Ursprung beider Armbänder ein gewöhnlicher Apfel ist. Auch bei der Verarbeitungsqualität konnten wir keine Mängel feststellen.

Bei der Haptik merkt man jedoch deutlich, dass das kein gewöhnliches Tierleder sein kann. Die Lederalternative ist von Haus aus um einiges weicher, weshalb auch der typische Anpassungszeitraum wegfällt. Deshalb lässt es sich auch sehr angenehm tragen. Gleichzeitig bekommt man hier natürlich auch nicht den klassischen Ledergeruch.

Bei der Verpackung setzte man übrigens auch ausschließlich auf umweltfreundliche Materialien. Die Box besteht aus Karton und die Armbänder befinden sich zusätzlich in einem Säckchen aus Stoff. Weiters ist eine Dankeskarte mit der Unterschrift des Gründers von vegan & smart enthalten. Auf ein solches Detail braucht man bei Apple gar nicht erst zu warten.

vegan & smart: Preise und Verfügbarkeit

Die Apple-Watch-Accessoires von vegan & smart könnt ihr im Shop des Unternehmens kaufen. Die meisten sind bereits ab 49 Euro erhältlich.

