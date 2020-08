Apple vs. Epic: Unsere Meinung | Apple-Radiosender: Was bringt das? | Keynote-Dreharbeiten und -Gerüchte – JETZT im Apfelplausch!

Der Streit zwischen Apple und Epic wird langsam – nun ja – episch, dieses Wortspiel wird von Journalisten wohl noch eine ganze Weile strapaziert werden. Warum auch nicht? Wir sprechen heute natürlich ausführlich über diese Entwicklung und es hat sich eine ganz nette Erörterung ergeben. Aber natürlich ist auch noch anderes passiert in den letzten Tagen. – willkommen zum Apfelplausch 156.

Wir beginnen wie üblich mit ein wenig Feedback von den Hörern und auch den Lesern, eben hierdurch werden wir punktgenau in unser erstes Thema geleitet.

Die heutigen Themen

Apple vs. Epic

Wir haben in den letzten Tagen häufiger darüber berichtet: Apple und Epic liegen im Streit, doch es geht um mehr. Es geht um die Art, wie Apple seinen App Store betreibt und dessen Richtlinien werden in den letzten Wochen aus vielen Richtungen in Frage gestellt. Wir versuchen uns an einer Einordnung.

Wird die nächste Keynote schon gedreht?

Lukas hatte euch zuletzt einige spannende Dinge berichtet, die in Zusammenhang mit der nächsten Keynote stehen. Die wird nämlich aktuell bereits aufgenommen, das behaupten zumindest leicht windige Quellen auf Twitter.

Wir sprechen ein wenig darüber und was wir für eine Keynote erwarten.

Apple will es im Radio nochmal so richtig wissen

Gestern hatten wir über die Programmreform bei Beats 1 berichtet. Heute sprechen wir nochmal drüber und auch über unseren Blick auf Radio im Netz und in Apple Music.

Podcast direkt anhören

-----

