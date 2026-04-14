iOS 26.5 Beta 2 veröffentlicht: Das ist neu

Apple hat gestern Abend die zweite Beta für iOS 26.5 veröffentlicht. Das vermutlich letzte Punktupdate vor der Betaphase von iOS 27 bringt Neuerungen bezüglich Apple Karten und für EU-Nutzer mit – vorerst aber nur für Entwickler.

Es ist üblich, dass Apple neue Beta-Software vorerst nur an Developer verteilt. Mit der dritten Beta dürfte es dann erstmals eine öffentliche Version geben. Registrierte Entwickler können iOS 26.5 in den Einstellungen unter Allgemein > Softwareupdate laden.

Werbung in Apple Karten und EU-Neuerungen

Neu sind dabei nur zwei Dinge. In Apple Karten wird die lange angekündigte Implementierung von Werbung erfolgen. Restaurants beispielsweise können sich dabei prominent sichtbare Plätze in der Suche kaufen – unabhängig von der Relevanz für User.

In der EU testet Apple weiterhin neue Funktionen für Kopfhörer und Smartwatches von Drittanbietern. Durch Live Aktivitäten, vereinfachtes Koppeln und Benachrichtigungen sollen dritte Geräte ähnlich komfortabel wie die AirPods und die Apple Watch genutzt werden können.

Neu sind auch iPadOS 26.5 und macOS 26.5 Beta 2 – ohne erwähnenswerte Funktionen. Die finale Software dürfte im Mai veröffentlicht werden. Im Juni auf der WWDC 26 erwarten wir dann den Nachfolger iOS 27.