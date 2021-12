Home Hardware Apple veröffentlicht Update für MagSafe-Ladegerät

Apple hat heute Abend nicht nur die AirPods mit einem Update versorgt, auch das MagSafe-Ladegerät hat eine Aktualisierung erhalten. Damit bekommt das Gadget das zweite Update seit seiner Einführung.

Apple hat heute Abend ein Update für fast alle AirPods-Modelle veröffentlicht, das jetzt langsam ausrollt. Doch inzwischen leben wir in Zeiten, in denen auch Ladegeräte Updates brauchen – zumindest manchmal. Apple hat somit auch ein Update für seinen MagSafe-Charger veröffentlicht.

Die neue Version der Software lautet 10M229, zuvor kam die Softwareversion 9M5069 auf dem Ladegerät zum Einsatz.

MagSafe am iPhone ist nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls wiederbelebten MagSafe am Mac. Beides hat mit Aufladen zu tun, am iPhone sorgt jedoch ein tückischer Ring aus Magneten für besseren Halt am Ladegerät. Das MagSafe-Ladegerät wurde im Herbst 2020 eingeführt und ist kompatibel mit dem iPhone 12 und iPhone 13, jeweils in seinen vier Ausführungen.

Die Updates kommen automatisch

Wer sich jetzt fragt, wie man ein Ladegerät aktualisiert: Apple gibt hierzu nur wenige Informationen. Das MagSafe-Ladegerät muss eingesteckt und mit einem Apple-Gerät verbunden sein, dann wird das Update innerhalb der nächsten Tage automatisch geladen und installiert.

Welcher Art die Neuerungen oder Änderungen sind, die Apple in Softwareversion 9M5069 vorgenommen hat, ist nicht klar, schneller werden dürfte das Laden aber nicht. Apple soll allerdings an einer deutlich fortschrittlicheren Version von Wireless Charging arbeiten, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Bis da etwas marktreif ist, wird es allerdings noch dauern.

