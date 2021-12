Home Betriebssystem AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro und AirPods Max: Apple verteilt Software-Update

Apple hat heute Abend damit begonnen, ein Update für die AirPods zu verteilen. So gut wie alle Modelle bekommen die neue Software, die ab jetzt in Wellen an die Geräte verteilt wird. Welche Neuerungen oder Änderungen die neue Software mit sich bringt, führt Apple nicht aus.

Apple liefert ein Update für die AirPods aus: Die meisten AirPods-Modelle erhalten die neue Version 4C165. Sie wird für die AirPods 2, die AirPods 3 (Affiliate-Link), die AirPods Pro und die AirPods Max ausgeliefert. Die AirPods 2 und AirPods Max verwendeten zuletzt die Software mit der Version 4A400, die AirPods Pro liefen zuletzt auf der Softwareversion 4A402, während die neuen AirPods 3 bis jetzt die Softwareversion 4B66 verwendet hatten.

Das Update wird automatisch installiert

Es gibt keinen standardisierten Weg, ein Software-Update auf die AirPods zu bringen. Apple gibt hierzu nur an, dass die AirPods im Case und mit dem iPhone verbunden sein müssen, um alle neuen Updates automatisch zu installieren. Manuell beschleunigen lässt der Updateprozess nicht. Es dauert in der Regel einige Tage, bis alle AirPods ein neues Update erhalten und installiert haben. Die Software-Version der AirPods lässt sich im Info-Dialog der jeweiligen AirPods in den Einstellungen > Bluetooth einsehen.

Apple liefert auch keine Angaben darüber, welcher Art vorgenommene Änderungen oder Neuerungen in einem Software-Update sind. Es werden mutmaßlich bekannte Probleme und Fehler beseitigt.

Fällt euch etwas neues in der neuen Software auf? Dann lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

