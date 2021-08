Home Betriebssystem Apple veröffentlicht neue iOS 15 und iPadOS 15 Public Beta

Apple veröffentlicht neue iOS 15 und iPadOS 15 Public Beta

Apple hat heute Abend auch die neue Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für alle interessierten freiwilligen Tester veröffentlicht. Gestern Abend war bereits Beta 5 für die registrierten Entwickler bereitgestellt worden. Zuletzt hatte Apple über dies alle Entwickler dazu aufgerufen, die Public Betas zu testen – daher an dieser Stelle unsere Nachfrage: Wie laufen die neuen Betas bei euch?

Apple hat am heutigen Mittwoch Abend auch die Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 auf den neuesten Stand gebracht. Gestern Abend hatte Apple iOS 15 und iPadOS 15 Developer Beta 5 an die registrierten Entwickler verteilt.

iOS 15 und iPadOS 15 erhielten in ihrer neuen Beta unter anderem die Unterstützung für WebM in Safari, wie wir heute früh berichtet hatten. Darüber hinaus brachte die jüngste Beta nur wenige Neuerungen.

Diese Änderungen gab es in iOS 15 und iPadOS 15 Beta 5

Diese beschränken sich in der Hauptsache auf kleinere Überarbeitungen an verschiedenen Stellen in der Oberfläche. Wie die Neuerungen in der jüngsten Beta für Entwickler aussehen, die vermutlich identisch mit der neuen öffentlichen Beta ist, haben wir in dieser Meldung für euch zusammengefasst.

Zuletzt hatte Apple auch alle Tester dazu aufgerufen, die aktuelle Public Beta zu testen, Apfelpage.de berichtete. Die finalen Versionen der kommenden Updates werden im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Wie läuft die neue Public Beta bei euch? Teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren mit uns.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!