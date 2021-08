Home Betriebssystem iOS 15-Beta: Safari unterstützt WebM-Audio-Wiedergabe

iOS 15-Beta: Safari unterstützt WebM-Audio-Wiedergabe

Apple ergänzt offenbar die Unterstützung für WebM in Safari auf dem iPhone und iPad: Dieser Webstandard für die Wiedergabe von Videos und Audios wurde vor geraumer Zeit von Google etabliert und Apple hat sich ihm über die Jahre nur sehr zögerlich geöffnet. Die Unterstützung für WebM ist Bestandteil der aktuellen Beta von iOS 15 und könnte es in die finale Version des kommenden Updates schaffen.

Gestern Abend hat Apple iOS 15 und iPadOS 15 Beta 5 für die registrierten Entwickler vorgelegt. In dieser neuen Beta wurde unter anderem auch die Unterstützung für WebM in Safari ergänzt. Die Funktion kann in den erweiterten Einstellungen von Safari ein- und ausgeschaltet werden, zumindest für den Moment.

Bei WebM handelt es sich um einen Codec, der vor etwa zehn Jahren von Google ins Leben gerufen worden war. Er beinhaltet die Wiedergabemöglichkeiten für Videos und Audios und enthält auch ein Format zur Komprimierung von Bildern.

Apple hatte lange Jahre strikte Verweigerungshaltung in Bezug auf die Unterstützung von WebM demonstriert, diese Ablehnung weichte nur langsam auf.

Bleibt WebM-Audio Bestandteil von iOS 15?

Inzwischen aber ist die Anzeige von Bildern in diesem Format bereits Bestandteil von iOS 14 und macOS Big Sur. Die Wiedergabe von WebM-Videos ist aktuell bereits unter den aktuellen Versionen von macOS Big Sur möglich, wenn auch noch nicht am iPhone.

Wenn nun WebM-Audio von iOS 15 unterstützt werden sollte, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Unterstützung auch für die Videowiedergabe startet. iOS 15 wird im Herbst für alle Nutzer als finales Update verfügbar werden. Ob die WebM-Unterstützung so lange überlebt, bleibt abzuwarten.

