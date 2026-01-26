Apple stellt das neue Unity Connection Geflochtenes Solo Loop vor

Neben dem neuen AirTag der zweiten Generation hat Apple heute auch ein neues Armband für die Apple Watch vorgestellt. Das Unity Connection Geflochtenes Solo Loop erscheint anlässlich des Black History Month und steht unter dem Leitmotiv von Verbundenheit und Gemeinschaft. Bestellt werden kann die Sonderedition ab sofort direkt bei Apple.

Gestaltung mit Symbolkraft

Wie schon die bisherigen Black-Unity-Armbänder wurde auch das Unity Connection Geflochtenes Solo Loop von Schwarzen Kreativen und Mitstreitern bei Apple entworfen. Das Design greift die Farben der panafrikanischen Flagge auf. Gefertigt wird das Armband durch das präzise Verweben von Filamenten aus recyceltem Polyestergarn um ultradünne Silikonfäden, produziert mit hochmodernen Flechtmaschinen.

Dadurch entsteht eine weiche, strukturierte Oberfläche, die zugleich schweiß- und wasserbeständig ist. Mehrere Schattierungen von Rot, Grün und Schwarz sorgen für zusätzliche Tiefe und einen lebendigen Gesamteindruck.

Fokus auf Communitys und kreative Förderung

Begleitend zur Veröffentlichung unterstreicht Apple sein langjähriges Engagement für unterrepräsentierte Communitys. Im Rahmen der Initiative unterstützt das Unternehmen erneut Organisationen, die mit gezielten Programmen Kreativität fördern und gesellschaftliche Teilhabe stärken. Dazu zählen unter anderem die Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts in New York City, Youth Music in London, die Art Gallery of New South Wales in Sydney sowie Enactus México in Mexiko-Stadt. Die neuen Zuschüsse knüpfen an frühere Förderprogramme an, mit denen Apple weltweit wirtschaftliche, bildungspolitische und kreative Chancen ausbauen will.

Preise und Verfügbarkeit

Das Unity Connection Geflochtenes Solo Loop ist ab sofort im Apple Online Store sowie in der Apple Store App erhältlich. Es wird wie die anderen Snderen Solo-Loop-Armbänder 99 Euro kosten. Es ist in mehreren Größen verfügbar, um eine passgenaue Nutzung ohne Verschluss zu ermöglichen. Die Auslieferung soll – abhängig von Größe und Lagerbestand – in den kommenden Tagen starten.