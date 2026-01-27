13 Jahre im Einsatz: iPhone 5s bekommt Software-Update

Apple ist bekannt dafür, auch alte Geräte lange mit Software-Updates zu versorgen. Beim iPhone 5s dürfte sich das Unternehmen nun aber selbst übertroffen haben: 13 Jahre nach Markteinführung sorgt aktualisierte Software dafür, dass wichtige Features weiterhin funktionieren.

Parallel zu iOS 26.2.1 hat Apple gestern iOS 12.5.8 für das iPhone 4s und iPhone 6 veröffentlicht. Die Geräte, die 2023 und 2024 eingeführt wurden, erhalten dadurch neue Zertifikate unter anderem für iMessage, FaceTime und die Geräteaktivierung.

Erstes Update seit zwei Jahren – und nicht das letzte?

Zuletzt hat Apple beiden Geräten im Januar 2023 ein wichtiges Sicherheits-Update spendiert. Mit den nun erneuerten Zertifikaten ist sichergestellt, dass beiden Modelle auch nach Januar 2027 genutzt werden können. Die vorherigen Software-Version hätte dies aus nicht näher erläuterten Gründen nicht zugelassen.

Neben dem aktuellen iOS 26 und dem angesprochenen iOS 12 stehen auch neue Versionen von iOS 16 und iOS 18 zum Download bereit.