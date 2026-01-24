Apple TV zeigt Trailer zur zweiten Staffel von „Beschütze sie“

Apple TV hat in diesem Frühjahr eine Menge neuer Serien und Erweiterungen bereits vorhandener Serien geplant. Dazu zählt auch eine düstere Thrillerserie mit Jennifer Garner in der Hauptrolle, die etwas überraschend fortgesetzt wird. Nun ist der Trailer zur zweiten Staffel verfügbar.

Trailer ist da

Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel von The Last Thing He Told Me veröffentlicht. Wir weisen hin, dass der deutsche Titel „Beschütze sie“ lautet. Inhaltlich basiert die Fortsetzung auf The First Time I Saw Him, dem Nachfolgeroman von Laura Dave. Fünf Jahre nach seinem Verschwinden taucht Owen, gespielt von Nikolaj Coster-Waldau, wieder auf und reißt damit alte Wunden auf. Hannah (Jennifer Garner) und ihre Stieftochter Bailey (Angourie Rice) geraten in einen Wettlauf gegen die Zeit, um ihre Familie wieder zusammenzuführen, bevor sie von der Vergangenheit eingeholt werden.

„The Last Thing He Told Me — Season 2 Official Trailer | Apple TV" von YouTube anzeigen

Startet am 20. Februar

Die neuen Folgen starten am Freitag, 20. Februar 2026, zum Auftakt mit einer Episode, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Die letzte Folge wird am 10. April 2026 ausgestrahlt, da die zweite Staffel insgesamt acht Folgen umfasst.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.