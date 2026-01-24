Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Wallfahrt – Der Tod wird dich eerlösen“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das Wetter ist trüb, zudem kommt die Kälte wieder zurück – ideale Voraussetzungen, um es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen. Für die passende und spannende Unterhaltung sorgt Apple mit dem neuen E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

Ein abgelegenes Dorf in den Alpen. Seit sich hier ein Wunder ereignet haben soll, pilgern immer mehr Menschen auf Sinnsuche dorthin. Auch die junge Journalistin Marja reist an, um eine Reportage über den neuen Wallfahrtsort zu schreiben. Doch die Dorfbewohner sind alles andere erfreut über ihre Recherche, und das spirituelle Seminarzentrum am Hang hoch über dem Dorf wird streng von der Außenwelt abgeschirmt. Marja wird misstrauisch: Was hat das Dorf zu verbergen? Als ein Pilger tot aufgefunden wird, sieht sich Marja plötzlich selbst in tödlicher Gefahr. Und sie ist nicht die Einzige, die in einem perfiden Spiel um Geld und Macht von einem persönlichen Geheimnis gequält wird, dessen Auflösung ihre schlimmsten Albträume übertrifft.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

