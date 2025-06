Apple TV+ zeigt Trailer zur dritten Staffel „Foundation“

Wer auf Sci-Fi-Serien steht, ist bei Apple TV+ absolut an der richten Adresse. Der Streamingservice hat dafür ein Näschen, wie „For All Mankind“, „SILO“ und auch „Severance“ zeigen. Aber keine Serie überzeugt mit solch opulenten Bildern wie „Foundation“ und hier dürfen sich Fans freuen – die dritte Staffel wird in wenigen Wochen an den Start gehen.

Streamingdienst zeigt Trailer

Die dritte Staffel setzt 152 Jahre nach dem Ende der dritten Staffel an: das Imperium der Cleonic-Dynastie schrumpft, weshalb man eine Allianz eingeht. Diese ist auch dringend notwendig, da sich ein neuer Schurke namens „The Mule“ zu erkennen gibt. Dieser will das gesamte Universum mithilfe von physischer und militärischer Gewalt unterdrücken und schreckt auch vor Gedankenkontrolle nicht zurück.

„Foundation — Season 3 Official Trailer | Apple TV+" von YouTube anzeigen

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Schauspieler Jared Harris, Lee Pace und Star Lou Llobell kehren in ihren Rollen zurück, dazu werden die neuen Charaktere und Stars eingeführt, darunter Emmy-Preisträgerin Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Oscarträger Troy Kotsur und Pilou Asbæk.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.