Noch schnell 45 Filme zu je 0,99 Euro bei Prime Video leihen

Das Wetter zeigte sich auch am heutigen Sonntag von seiner allerbesten Seite und lud geradezu ein, ins Freibad, an den See oder ans Meer zu gehen. Doch der kluge Mensch sorgt für schlechtere Tage vor und damit kommen wir zu Prime Video. Der Streamingdienst legt seine monatliche Leihfilmaktion erneut auf.

Knapp 45 Filme zum Leihen verfügbar

Mit etwas mehr als 40 Filmen mag die Auswahl nicht besonders groß sein, doch es sind einige aktuelle Filme und absolute Highlights dabei. Dazu zählt auch eine produktion aus Deutschland mit dem genialen Schauspieler Florian David Fitz. Anbei unsere Auswahl der besonders interessanten Filme

Konklave

Emilia Perez (Geheimtipp der Redaktion)

Eingeschlossene Gesellschaft ( mit Florian David Fitz, Anke Engelke und Justus von Dohnányi)

This is it

Wicked

25 Km/h

Civil War (aufgrund der aktuellen Ereignisse in L.A. besonders eindrücklich)

Der Buchspazierer

Borderline: Identität unter Verdacht

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen.

