Apple TV+: Tim Cook verrät Idee hinter dem Streamingdienst

Seit fast sechs Jahren bietet Apple einen eigenen Videostreaming-Service an. Mit Branchen-Größen wie Netflix und Amazon Prime kann Apple TV+ aber auch heute noch nicht mithalten. Was die Idee hinter dem Dienst ist, hat Apple-CEO Tim Cook nun in einem Interview verraten.

Seit dem 01. November 2019 gibt es Apple TV+, in Deutschland nutzen den Service nur etwa 6 Prozent der Bevölkerung einmal pro Monat (Stand 2023). Aufgrund der geringen Nutzungszahlen wurde oftmals spekuliert, der Service habe lediglich die Aufgabe, Apple-Hardware-Verkäufe anzuregen. Außerdem gibt es regelmäßig kostenlose Mitgliedschaften beim Kauf von neuen iPhones und Macs. Tim Cook persönlich hat dem nun widersprochen.

„Großartige Geschichten“ und „großartiges Geschäft“

Im Rahmen der Promo-Phase für den neuen Formel 1-Film, der unter anderem von Apple produziert wird, hat sich Tim Cook in einem Gespräch mit Variety geäußert. Ihm ginge es vor allem darum, „großartige Geschichten“ zu erzählen und dabei ein „großartiges Geschäft“ zu machen: „Das ist der Grund, warum wir dabei sind, schlicht und einfach. Ich habe nicht im Sinn, dass ich deswegen mehr iPhones verkaufen werde“, gibt Cook an.

„F1“ erst im Kino, dann auf Apple TV+

Seit mehreren Jahren drehen Brad Pitt und Co einen Formel 1-Film im Rahmen der echten Rennen der Motorsport-Königsklasse. Ende des Monats wird der Film in den Kinos erscheinen, einen konkreten Starttermin für Apple TV+ gibt es noch nicht. Apple will mit „F1“ die Begeisterung für Autorennsport ankurbeln. Ein Engagement von Apple bezüglich der Übertragungsrechte, die 2027 auslaufen, war immer wieder Teil von Spekulationen.