Apple TV+ zeigt Trailer für WondLa und verrät den Starttermin

Apple TV+ wird vor allem auch wegen der beständigen Preiserhöhungen bei den Konkurrenten zu einer echten Alternative und arbeitet deshalb daran, seine Inhalte zu diversifizieren. Speziell das Programm für Kinder hinkt dem restlichen Angebot noch etwas hinterher. Hier wird es aber demnächst eine weitere Zeichentrickserie geben.

Trailer für „WondLa“ ist nun verfügbar

Die Rede ist von „WondLa“, eine Serie, die auf dem New York Times-Bestsellerreihe „The Search for WondLa“ von Tony DiTerlizzi basiert. Apple TV+ hat nun weitere Details verraten. Im englischen Originalton konnte man Teri Hatcher, ein ehemaliges Bondgirl, verpflichten. „WondLa“ dreht sich um Eva, gesprochen von Jeanine Mason („Roswell, New Mexico“), eine neugierige, begeisterte und temperamentvolle Teenagerin, die in einem hochmodernen unterirdischen Bunker von Muthr, einer Roboterpflegerin, mit der Stimme von der Emmy-Preisträgerin Teri Hatcher („Desperate Housewives“) aufgezogen wird. An ihrem 16. Geburtstag zwingt ein Angriff auf Evas Bunker sie auf die Erdoberfläche, die jetzt von Außerirdischen bewohnt und mit jenseitiger Fauna bedeckt ist, und es gibt keine anderen Menschen zu finden. Der Planet heißt jedoch nicht mehr Erde, sondern Orbona. Und das ist nicht das einzige Rätsel, welches gelöst werden muss. Der Trailer gibt nun einen konkreteren Vorgeschmack auf die Handlung der Serie.

„WondLa — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Startet Ende Juni

Die Serie wird exklusiv Ende Juni auf Apple TV+ anlaufen. Konkret lassen sich alle Folgen ab dem 28. Juni abrufen, auf eine wöchentliche Ausstrahlung der Folgen scheint Apple TV+ in diesem Fall zu verzichten – soweit wir das überblicken konnten.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

