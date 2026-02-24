Apple TV wird die Thrillerserie „The Hunt“ Anfang März debütieren lassen

Es mag nicht so den Anschein haben, aber Apple TV legt bei seinen Inhalten seit geraumer Zeit deutlich strengere Leistungskriterien an – Serien, die nicht performen, werden auch hier recht schnell wieder abgesetzt. Außerdem scheut man sich nicht mehr, bereits fertig produzierte Inhalte kurzfristig zurückzuhalten. Bei der Serie „The Hunt“ sorgten jedoch Plagiatsvorwürfe dafür, dass diese nicht an den Start gehen konnte. Doch hier gibt es nun Neuigkeiten.

Plagiatsvorwürfe standen im Raum

Hinter der Verzögerung der Veröffentlichung steckten Plagiatsvorwürfe gegen Regisseur Cédric Anger, über die unter anderem das Branchenmagazin Variety berichtet hatte. Ihm wurde vorgehalten, zentrale Handlungselemente der Serie ohne entsprechende Genehmigung aus dem Roman Shoot von Douglas Fairbairn übernommen zu haben. Das Buch stammt aus dem Jahr 1973 und wurde einige Jahre später bereits verfilmt.

Apple leitete Untersuchung ein

Infolge dieser Anschuldigungen leitete die von Apple beauftragte Produktionsfirma Gaumont eine interne Prüfung ein. Gegenüber Deadline bestätigte Gaumont später, dass die Vorwürfe nach eingehender Untersuchung nachvollziehbar waren. Nach Bekanntwerden der Sachlage habe man umgehend Kontakt zu den Rechteinhabern aufgenommen und die notwendigen Nutzungsrechte nachträglich gesichert. Der sorgfältige und respektvolle Umgang mit geistigem Eigentum sei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie, so Gaumont. Erst nach Abschluss dieses Prozesses erhielt Apple grünes Licht für die Veröffentlichung der Serie.

Die Serie noch einmal kurz vorgestellt

Es handelt sich hierbei um eine Thrillerserie, bei der ein Landausflug von einer Gruppe Freunde durch eine Konfrontation mit einer anderen Gruppe in einem Todesfall mündet. Die Beteiligten versuchen zunächst, das Geschehen zu vertuschen – sehen sich kurz darauf jedoch mit gezielten Racheaktionen konfrontiert. Was folgt, ist ein eskalierender Thriller über Schuld, Loyalität und die Konsequenzen eigener Entscheidungen.

Startet Anfang März

Die Serie sollte ursprünglich im vergangenen Spätherbst starten, wurde kurz davor aber zurückgezogen. Nun nennt der Streamingdienst den 04. März 2026 als Starttermin, wahrscheinlich mit zwei Folgen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.