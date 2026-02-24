Bei WhatsApp werden Nutzer in Zukunft Nachrichten für einen späteren Versand planen können.

Die Funktion, bei der der Nutzer Datum und Zeit des Versenders einstellen kann, ist bereits bei anderen Messagingdiensten wie iMessage und Telegramm verfügbar.

Wann WhatsApp-Nutzer das Feature final erhalten werden, ist noch offen.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion zum zeitgesteuerten Versand von Nachrichten. Wie das auf Vorabversionen spezialisierte Portal WABetaInfo berichtet, entwickeln die Macher des zu Meta gehörenden Messengers eine Option für geplante Nachrichten.

Geplante Nachrichten wie bei iMessage und Co.

Mit der Funktion „Geplante Nachrichten“ sollen Nutzer eine Nachricht verfassen und ein konkretes Datum sowie eine Uhrzeit definieren, zu der die Nachricht automatisch versendet wird. Vergleichbare Features existieren bereits bei Telegram. Auch Apple bietet in seiner Nachrichten App seit iOS 18 eine Später senden-Option an.

In der aktuellen WhatsApp Beta, die Apple-Kunden via TestFlight beziehen können, sofern sie einen freien Slot ergattern, ist die Funktion noch nicht aktiv nutzbar. Laut WABetaInfo zeigt ein Screenshot jedoch einen neuen Menüpunkt Scheduled Messages innerhalb der Gruppenchat Informationen. Dort sollen Anwender künftig einsehen können, wie viele Nachrichten sie vorgeplant haben, und diese zentral verwalten.

Geplant ist, dass die Terminierungsfunktion sowohl in Einzelchats als auch in Gruppenchats verfügbar sein wird.

Die Möglichkeit, Nachrichten zeitversetzt zu versenden, zählt seit Jahren zu den meistgefragten Erweiterungen der Plattform. Derzeit lässt sich dieses Szenario nur über einen Umweg realisieren, etwa mithilfe der Kurzbefehle App von Apple. Eine native Integration in WhatsApp würde den Prozess deutlich vereinfachen und die Plattform funktional auf Wettbewerbsniveau bringen.