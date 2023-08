Home Daybreak Apple Apple TV+ will 2. Messi-Doku | macOS-Malware-Schutz nicht so sicher | Setapp entwickelt eigenen App Store – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute geht es um eine neue Messi-Doku bei Apple TV+, warum der Malware-Schutz in macOS nicht so sicher ist und Setapp arbeitet an eigenem App Store. Das und mehr gleich hier!

Neue Doku für Nummer 10

Die erste Messi-Doku, an der Apple derzeit arbeitet, ist noch gar nicht erschienen, da sind auch schon Gerüchte über eine zweite in Umlauf. Der neue Spieler bei Inter Miami kommt so gut an, dass sich die Abonnenten des MLS Season-Pass anscheinend verdoppelt haben. Nun möchte man eine neue Doku über den Argentinier, die wohl seine Anfangszeit bei Miami behandeln soll. Die erste Doku, an der gearbeitet wird und die wir zuerst erwarten können, wird wohl allgemein das Leben des Fußballers zeigen.

Eingebauter Malware-Schutz nicht so sicher am Mac

Viren bzw. Malware gibt es auf dem Mac nicht, zumindest denkt man das immer. Wie IT-Sicherheitsexperte Patrick Wardle doch nun demonstriert, sind die Sicherheitsmechanismen von Apple relativ anfällig. Der Ex-NSA-Mitarbeiter schaffte es mehrmals, Schadsoftware einzuschleusen und an den Sicherheitsmechanismen vorbeizukommen.

Setapp baut jetzt schon App Store für iOS

Noch ist das Sideloading unter iOS noch nicht da und in welcher Form es kommen wird, ist auch nicht bekannt. Jedoch hält das den Anbieter „Setapp“ nicht davon ab, bereits an einem App Store für iOS zu bauen. Aktuell kann man ein Abo abschließen und dann viele Apps kostenlos verwenden, die eigentlich kostenpflichtig sind. Bereits 30 Entwickler sind an Bord und würden gerne dort in Zukunft ihre Apps im eigenen Store anbieten.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch wieder für heute. Euch allen noch einen schönen und positiven Donnerstag!

