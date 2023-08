Home Betriebssystem Beherzt auflegen: iOS 17 bringt den Button wieder an den alten Platz

In den letzten Betas war der Auflegen-Button in der Telefon-App nach rechts gewandert. DAs hat aber offenbar so viele Nutzer irritiert, dass Apple die Änderung wieder rückgängig gemacht hat. Daneben korrigiert die jüngste Beta an einigen weiteren Kleinigkeiten.

Wer sagt, Apple würde nie auf die Nutzer hören? Eine jüngst vorgenommene Änderung hat die Beta-Tester offenbar so nachhaltig verstört, dass Apple sie wieder zurückgenommen hat.

Die Rede ist vom Auflegen-Button in der Telefon-App. Die hatte Apple zuletzt an den rechten Bildschirmrand verschoben, doch das jahrelang geschulte Muskelgedächtnis vieler Nutzer kam mit dieser Änderung offenbar gar nicht gut zurecht. In der jüngsten Beta hat Apple diese Änderung nun wieder rückgängig gemacht und der Button ist wieder da, wo er zuvor war. Schnellem Auflegen steht somit wieder nichts mehr im Wege.

Weitere kleine Neuerungen

Die übrigen Änderungen in iOS 17 Beta 6 fallen klein auf: Hier ein neuer Begrüßungsbildschirm in der Fotos-App, da ein Schnellzugriff durch langes Drücken auf das Plus in der Nachrichten-App für die Fotoauswahl, auch die Animation der Stimmungsverfolgung wurde nochmals verbessert.

Apple wird iOS 17 im Herbst für alle Nutzer ausliefern, wie viele Betas es bis dahin noch geben wird, ist offen.

