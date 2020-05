Apple Watch behauptet Führung: Wearables trotz Corona weiter im Aufwind

Die Apple Watch dominiert auch in Zeiten von Corona weiter unterschütterlich den weltweiten Smartwatchmarkt. Während das allein nicht allzu überraschend kommt, ist es bemerkenswert, dass die Verkäufe von Wearables und Smartwatches durch Covid-19 zuletzt nicht gebremst werden konnten.

Die Apple Watch ist und bleibt die beherrschende Smartwatch weltweit. Der Marktanteil der Apple Watch lag im ersten Quartal 2020 bei rund 55%, das geht aus aktuellen Schätzungen der Marktforscher von Strategy Analytics hervor. Daraus ergibt sich ein minimales Plus beim Marktanteil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In absoluten Zahlen bedeutet das, Apple hat zuletzt rund 7,6 Millionen Apple Watches verkauft, ein Plus von rund 23% im Vergleich zum Vorjahresquartal mit geschätzten rund 6,2 Millionen verkauften Einheiten weltweit.

Samsung folgt mit großem Abstand weit dahinter

Hinter der Apple Watch folgt erst einmal lange nichts: Schließlich landen die Modelle von Samsung auf Platz zwei, im letzten Quartal konnten die Südkoreaner geschätzte 1,9 Millionen Einheiten absetzen. Das ist zwar in absoluten Zahlen etwas mehr als im vorjahreszeitraum, durch starke Konkurrenz und die Auswirkungen von Covid-19 in Südkorea sank aber der Marktanteil von Samsung leicht auf zuletzt 14%. Garmin hat in Q1 2020 1,1 Millionen Smartwatches verkaufen können und landet hinter Samsung auf Platz drei, der Hersteller hat somit erstmals die Millionenmarke geknackt und kann ein kräftiges Plus von 38% bei den Verkäufen vorweisen, was sich in einem Punkt Plus bei den Marktanteilen von nun 8% niederschlägt.

Wearables wachsen trotz Corona weiter weltweit

Insgesamt war das letzte Quartal ein erfolgreiches für die Wearables-Hersteller, diese konnten ihre Absatzzahlen um rund 13% auf zuletzt 13,7 Millionen weltweit verkaufte Einheiten steigern. Strategy Analytics rechnet aber für das kommende Quartal wenig überraschend mit deutlichen Einbrüchen aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise. Für die zweite Jahreshälfte sagt der Marktforscher dann aber bereits wieder eine Erholung voraus.

