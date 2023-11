Home Deals Black Week bei Amazon: Echo Pop im Doppelpack und andere reduzierte Geräte

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. November 2023 um 10:31 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir nähern uns so langsam dem echten Black Friday und die Angebote reichen so langsam ihren Höhepunkt. Auch Amazon hat den Rotstift angesetzt und gewährt sogar eine Bestpreisgarantie. An dieser Stelle kümmern wir uns aber um reduzierte Echo-Hardware.

Echos im Angebot

Auch Amazon ist dazu übergegangen, die Angebote zu strecken. Aus diesem Grund sind einige Deals auch schon im Vorfeld verfügbar und damit kommen wir zu Angeboten rund um die Echos. Den Echo Pop gibt es beispielsweise gerade 67% günstiger und somit für unter 18 Euro:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

