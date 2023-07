Home iCloud / Services Apple TV+ veröffentlicht offiziellen Trailer zu „Killer of the Flower Moon“

Wer an Apple TV+ denkt, der denkt in erster Linie primär an die hochwertigen Serien. Natürlich gibt es auch ein paar richtig gute Filme, die sind jedoch noch nicht in der Quantität vorhanden. Im Oktober erscheint ein weiterer Blockbuster und nun gibt es den offiziellen Trailer dazu.

Trailer zu „Killers of the Flower Moon“ ist nun verfügbar

Die Rede ist natürlich von dem Film „Killers of the Flower Moon“, der von Martin Scorcese umgesetzt wird und in dem Leonardo DiCaprio eine der Hauptrollen spielt. Der Film wird im Oktober zu Apple TV+ kommen, Apfelpage berichtete. Nach seiner exklusiven Premiere auf den diesjährigen Filmfestspielen im französischen Cannes stellt der Streamingdienst nun den offiziellen Trailer bereit:

Der Film basiert dabei auf dem gleichnamigen Buch von David Grann, der wiederum eine wahre Begebenheit aus den 1920er Jahren aufgreift. Damals wurden wohlhabende Osage-Indianer von einer Mordserie heimgesucht und die örtlichen Behörden zeigten wenig Interesse an einer Aufklärung. Die schlampigen Ermittlungen hatten ihre Ursache in Rassismus und Korruption, weshalb eine neu gegründete nationale Sicherheitsbehörde übernahm – das FBI. Deshalb gilt dieses Verbrechen auch als Sternstunde des Federal Bureau of Investigation.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

