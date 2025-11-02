Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Tell Me Lies“ für 1,99 Euro mitnehmen

Dank des Feiertags an diesem Freitag bzw. Samstag, kommt bekanntlich auch auf das Bundesland an, durften sich unsere Leser auf ein langes Wochenende freuen. Das wäre doch, in Kombination mit dem tristen Wetter, die ideale Gelegenheit für ein spannendes Buch und genau da kommt Apple ins Spiel.

Das E-Book der Woche

Am College kann Lucy endlich ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Sie schließt neue Freundschaften, feiert wilde Partys, fühlt sich frei – bis sie auf Stephen trifft. Er ist so charmant wie undurchschaubar, und auch wenn Lucy spürt, dass sie ihm nicht trauen kann, lässt sie sich auf eine Beziehung mit ihm ein, die sie immer weiter hinunterzieht in einen Strudel aus Leidenschaft, Geheimnissen und zerstörerischen Entscheidungen.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff. An der Stelle geben wir noch einen Hinweis: Apple listet das E-Book laut Beschreibung als E-Book der Woche, zeigt aber den regulären Preis an – bitte überprüft diesen vor der Bezahlung

