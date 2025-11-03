Nach iOS 26.1 heute Abend: Nächster Beta-Zyklus startet wohl morgen

Heute Abend wird Apple wohl die finale Version von iOS 26.1 und iPadOS 26.1 für alle Nutzer bereitstellen, die einige Anpassungen bringt, vor allem am Liquid-Glass-Konzept respektive der Möglichkeit, dieses neue Erscheinungsbild bei Bedarf spezifischer anzupassen oder einzuschränken. Morgen dann dürfte indes schon die nächste Beta anrollen.

Apple könnte bereits am Dienstag die erste Beta-Version von iOS 26.2 veröffentlichen. Das berichtet Bloomberg-Experte Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter. Demnach soll die Beta unmittelbar nach dem offiziellen Release von iOS 26.1 erscheinen, das voraussichtlich am heutigen Abend ausgerollt wird.

Das Update bringt unter anderem eine neue „Tinted“-Option für das sogenannte Liquid-Glass-Design, die die Lesbarkeit verbessert, allerdings auf Kosten des optischen Effekts. Insgesamt handelt es sich bei iOS 26.1 um ein eher kleines Zwischenupdate.

iOS 26.2 Beta folgt sogleich

Schon einen Tag später könnte dann die erste Entwickler-Beta von iOS 26.2 folgen. Parallel dazu dürften auch neue Testversionen für Apples weitere Plattformen – darunter iPadOS, watchOS und macOS – veröffentlicht werden.

Gurman erwartet, dass die erste Beta von iOS 26.2 zunächst keine großen neuen Funktionen enthält. Erfahrungsgemäß fügt Apple neue Features erst in späteren Betaversionen hinzu. So erschien die Liquid-Glass-Option in iOS 26.1 ebenfalls erst mit der vierten Beta kurz vor dem Release Candidate.

Mögliche Neuerungen in iOS 26.2

Konkrete Erwartungen an iOS 26.2 gibt es bislang kaum. Apple hatte jedoch angekündigt, dass die Unterstützung von US-Reisepässen in der Wallet-App noch vor Jahresende eingeführt werden soll. Ob dies im Rahmen von iOS 26.2 geschieht, ist allerdings offen.

Ebenso steht die Einführung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten auf der Roadmap kommender Softwareupdates. Sollte Apple diese Funktion tatsächlich bald aktivieren, wäre iOS 26.2 ein denkbarer Kandidat.

Auf Basis der bisherigen Veröffentlichungszyklen dürfte iOS 26.2 voraussichtlich im Dezember für alle Nutzer ausgerollt werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche Features Apple im Laufe der Beta-Phase noch integriert.