Apple TV stellt Trailer für die zweite Staffel „Criminal Records“ bereit

Neben Science Fiction verfügt Apple TV auch über diverse spannende Crime-Serien, bei denen der Streamingdienst durchaus auf interessante Ansätze baut. Eine davon ist „Criminal Record“ dessen zweite Staffel vor gut zwei Jahren angekündigt wurde. Diese läuft noch in diesem Monat an und als Appetizer gibt es nun den offiziellen Trailer.

Der Trailer ist da

Die zweite Staffel der Serie Criminal Record auf Apple TV setzt erneut auf Spannung mit aktuellem Bezug: Nach einem tödlichen Angriff bei einer politischen Kundgebung müssen die rivalisierenden Ermittler June Lenker und Daniel Hegarty zusammenarbeiten. Aus der Mordermittlung entwickelt sich schnell eine Undercover-Operation, um einen rechtsextremen Anschlag in London zu verhindern. Im Fokus stehen wieder Peter Capaldi und Cush Jumbo, ergänzt durch neue Gesichter wie Dustin Demri-Burns und Luca Pasqualino sowie Rückkehrer wie Shaun Dooley. Einen ersten Geschmack liefert der offizielle Trailer dazu:

„Criminal Record — Season 2 Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

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L;os geht es noch in diesem Monat, und zwar am Ende des Monats. Konkret läuft die erste Folge am 22. April exklusiv auf Apple TV, die restlichen sieben Episoden werden im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.