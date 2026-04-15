Kaufversion von Pixelmator Pro erhält Update: Aboversion wird dennoch bevorzugt

Mit der Einführung des Apple Creator Studio führte Apple eine neue Version von Pixelmator Pro ein, die als Pixelmator Pro 4.0 geführt wird. Diese lässt sich im Gegensatz zur Kaufversion auch auf einem kompatiblen iPad nutzen. Nun gibt es für die Kaufversion endlich eine Aktualisierung, doch die Aboversion wird klar bevorzugt. Wir haben die Details.

Pixelmator Pro 3.8 ist da

Die Kaufversion wurde seit der Übernahme von Apple eher stiefmütterlich behandelt und auch die Einführung des Creator Studio änderte nichts daran. Nun hat man ein Einsehen und liefert die Aktualisierung auf Version 3.8 aus. Analog zu Photomator werden auch hier die gleichen Unterstützungen bezüglich verschiedener Kameramodelle eingeführt. Zudem gibt es nun endlich aktuelle Geräte-Mockups wie das iPhone 17 Pro. Anbei die Release-Notes:

Komprimieren von RAW-Bildern der Kameras Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II und FUJIFILM GFX 100RF wird vollständig unterstützt

Arbeite mit High Efficiency-Bildern (HE) und High Efficiency Star RAW-Bildern (HE*) der Kameras Nikon Z5ll und Nikon Z50Il.

Öffne und bearbeite RAW-Bilder von Panasonic LUMIX DC-S1RM2-Kameras, die im Modus „Hohe Auflösung“ aufgenommen wurden.

Erkunde die aktualisierten Kategorien für Vorlagen und Mockups, darunter „App-Screenshot“, „Bento Grid“ und Geräte“ mit neuen iPhone 17-Mockups.

Spannende Neuerungen nur in der Aboversion

Für Pixelmator Pro gibt es auch einige neue Funktionen, die jedoch ausschließlich in der Aboversion verfügbar sind – man muss dazu das Apple Creator Studio abonniert haben. Zu den neuen Funktionen zählen zusätzliche Tastaturkürzel, ein verbessertes Bearbeitungserlebnis – besonders auf dem iPad – sowie einen Vergleichsmodus für Effekte und Farbanpassungen. Anpassungen der Werkzeugleiste bleiben Abonnenten vorbehalten, während vor allem die optimierte SVG-Kompatibilität mit Adobe Illustrator für professionelle Nutzer relevant ist.