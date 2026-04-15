Apple vor ungewöhnlichem Schritt: Marktanteile statt Marge?

Apple hat die Notebook-Welt mit dem MacBook Neo überrascht. Das Gerät kommt zu einem erstaunlich attraktivem Preis, unter dem sicher auch Apples Gewinnmarge leidet. Einem Analysten nach könnte Apple diese Taktik ausweiten, um Marktanteile zu gewinnen.

Hintergrund ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicher, damit verbunden sind für die Hersteller hohe Preise. Apple könnte auf einen Teil seiner Marge verzichten, um die Preise für Endkunden stabil zu halten. Damit würde man sich in Cupertino einen Vorteil im Kampf um Marktanteile gegenüber Unternehmen verschaffen, die nicht so hohe Margen beziehen.

Apples Marge könnte unter 30 Prozent sinken

Analyst Horace Dediu hat nun seine Einschätzung zur Marktlage geteilt. Insider-Informationen nach ist Apple bereit, auf Teile seiner Marge zu verzichten, um – anders als die Konkurrenz – die Preise stabil zu halten. Aktuell liegt die Marge wohl bei 37 bis 38 Prozent, je nach Produkt. Dediu vermutet, dass diese unter 30 Prozent fallen könnte, wenn Apple diese Strategie weiter verfolgt.

Die Einschätzung deckt sich mit früheren Berichten, wonach Apple das iPhone in diesem Jahr nicht teurer machen will, obwohl steigende Speicher- und Prozessoren-Preise dies rechtfertigen würden.