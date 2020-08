Apple TV+ soll in Zukunft mit AR-Bonusinhalten punkten

Apple TV+ soll in Zukunft mit AR-Inhalten angereichert werden. Zwar plant Apple keine vollständigen AR-Filme, das wäre wohl auch etwas zu ambitioniert, allerdings soll es demnächst Bonusmaterial zu Inhalten geben.

Apple hat sich offenbar etwas neues ausgedacht, um die Zuschauer von Apple TV+ zu erfreuen. Der Streamingdienst soll zukünftig mit AR-Inhalten aufwarten können. Wie die Agentur Bloomberg aktuell berichtet, plant Apple ein neues AR-Feature für ausgewählte Inhalte.

Danach werde man allerdings keine vollständigen Filme in AR-Versionen bereitstellen. Stattdessen soll es Bonusmaterial zu ausgewählten Inhalten geben. So könnten etwa herausgeschnittene Szenen oder Interviews in diese Zusatzinhalte aufgenommen werden. Auch kleine Spielereien wären denkbar. Etwa könnten Objekte aus einer Serie wie ein Mondauto aus „For All Mankind“ auf dem iPhone-Display in die Umgebung des Nutzers eingeblendet werden.

Die AR-Inhalte sollten eigentlich bereits ab Herbst auf Apple TV+ verfügbar gemacht werden, allerdings verzögert sich die Einführung wohl bis in das nächste Jahr hinein. Grund dafür sind laut Bloomberg Probleme bei der Produktion.

Apple TV+-Gratisjahr läuft bald aus

Im Herbst 2020 kommt für Apple TV+ eine Art Stunde der Wahrheit. Dann nämlich läuft das Gratisjahr bei vielen Nutzern aus, die den Dienst nach Kauf eines neuen Mac oder iPhone bis jetzt kostenlos nutzen konnten. Um allerdings keinen schlagartigen Einbruch der Nutzerzahlen zu riskieren, werde Apple auch weiterhin Gratis-Promo-Aktionen anbieten, heißt es. Allerdings soll dabei nicht mehr das bis jetzt eingeräumte volle Jahr Gratisnutzung offeriert werden.

